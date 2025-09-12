Doi tineri din Republica Moldova ar putea fi cercetați penal pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Aceștia au fost depistați în trafic, în Piatra Neamț, în timp ce cereau bani șoferilor opriți la semafor, pretextând că trebuie să susțină financiar operația unei rude. „Aceștia aveau ca zonă de „acțiune” strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț și au fost identificați la fața locului în urma unui apel telefonic în Dispeceratul Poliției Locale Piatra Neamț. Cei doi, în vârstă de 32, respectiv 20 de ani, au fost conduși la sediul instituției unde au declarat că nu dețin documente de identitate, pentru că le-au fost furate”, anunță Poliția Locală Piatra Neamț.

În urma verificărilor s-a stabilit că aceștia nu făceau parte din nici o structură asociativă în numele căreia să solicite ajutor umanitar și nu dețineau autorizație emisă de Primăria Piatra Neamț. Tinerii dețineau suma de 1.200 de lei pe care nu au putut să o justifice. „Conform procedurilor, persoanele în cauză au fost predate agenților Poliției Municipiului Piatra Neamț, în vederea continuării verificărilor și a luării măsurilor care se impun, pentru infracțiunea de înșelăciune”, mai arată sursa citată.

Nu este prima dată când cetățeni din Republica Moldova au fost prinși la cerșit prin județul Neamț, dar până acum Târgu Neamț a fost o zonă mai de interes pentru ei. Mai multe detalii și imagini puteți vedea aici și aici.

FOTO: Facebook Poliția Locală

(G. S.)