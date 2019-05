Un cetățean francez a fost rănit grav, în timp ce se plimba cu o motocicletă pe valea pârâului Martin, din Parcul Național Ceahlău. Nu se știe exact în ce condiții s-a petrecut accidentul, în orice caz, când salvamontiștii au fost chemați la fața locului, au găsit un grup de turiști francezi, cu 7 ATV-uri și o motocicletă, pe care nu i-a împiedicat nimeni să se plimbe prin parcul național.

Într-o zonă îngustă și abruptă, un tânăr de 26-27 de ani, s-a răsturnat probabil cu motocicleta și a fost rănit grav. ”Avea dureri peste tot, suspectăm un traumatism forte de coloană, dacă nu cumva o fractură, dar asta se va stabili după investigațiile medicale, precum și o fractură de claviculă sau de cap de humerus, întrucât avea dureri mari și la un braț. Ambulanța nu a putut urca decât până într-un punct, iar de acolo am preluat noi, cu mașinile noastre, personalul medical și l-am dus la locul accidentului. Am alertat elicopterul, pentru a doua oară în acest an, am dat coordonatele necesare, viteza vântului și am anunțat că avem personal specializat pentru a asigura aterizarea în bune condiții, în Durău”, a declarat Raul Papalicef, șeful serviciului Salvamont Neamț.

Tânărul rănit a fost preluat de elicopterul venit de la Târgu Mureș și transportat la spital, în vederea investigațiilor de specialitate. (C.M.)