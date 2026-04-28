Ceremonie militară dedicată Zilei Veteranilor de Război

Garnizoana Piatra Neamț organizează ceremonia militară dedicată Zilei Veteranilor de Război. Manifestarea are loc pe 29 aprilie, cu începere de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor din Piatra Neamț. Ceremonia debutează cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios și alocuțiuni.

Urmează depunerea de coroane la Monumentul Eroilor și se încheie cu cel mai așteptat moment al unei astfel de acțiuni, defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, constituită din militari ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Ziua de 29 aprilie a fost declarată Ziua Veteranilor de Război prin Hotărârea de Guvern nr.1222 din 10 octombrie 2007. „La data de 29 aprilie 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supraviețuitorilor Războiului de Independență (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de „veteran de război”, în conformitate cu Convenția Statelor Europene de la Geneva, în onoarea ostașilor care au luptat în acest război. Să nu-i uităm niciodată pe cei care au luptat pentru ca noi să fim liberi! Respect etern eroilor noștri!”, a declarat Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

