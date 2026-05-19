Ceremonie militară dedicată Zilei Eroilor

Garnizoana Piatra Neamț organizează ceremonia militară dedicată Zilei Eroilor. Acțiunea are loc pe 21 mai, cu începere de la ora 12:00, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor. Acțiunea debutează cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” și continuă cu intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios și alocuțiunile oficialităților. Urmează depunerea de coroane la Monumentul Eroilor, iar manifestarea se încheie cu defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare constituită din militari ai Batalionului 643 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

După oficierea Sfintei Liturghii, la ora 12:00, timp de un minut, clopotele bisericilor vor fi trase în semn de veșnică pomenire, de prețuire și recunoștință pentru eroi.

Conform normelor legale în fiecare an, Ziua Eroilor – sărbătoare națională a poporului român, este comemorată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paști, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, apărarea țării și întregirea neamului.

FOTO ceremonia militară dedicată Zilei Eroilor 2025 la Piatra Neamț