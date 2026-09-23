Ceremonie militară dedicată memoriei generalului Nicolae Dăscălescu

Militarii Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski” Piatra Neamț, în colaborare cu Primăria Girov, organizează ceremonia militară cu depunere de coroane și jerbe de flori la bustul generalului Nicolae Dăscălescu din localitatea Căciulești. Manifestarea are loc pe 25 septembrie, cu începere de la ora 11:00, și debutează cu salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea imnului național al României și oficierea serviciului religios. Acțiunea continuă cu alocuțiuni, depunerea de coroane și jerbe de flori și prezentarea unui program artistic oferit de elevii Școlii Gimnaziale „Prof. Gheorghe Dumitreasa” din Girov. În încheiere este programată defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare.

Generalul Nicolae Dăscălescu a fost unul din marii comandanți ai Armatei Române, care și-a legat pentru veșnicie destinul de interesele fundamentale ale țării sale. S-a născut pe 16 iunie 1884, în satul Căciulești, fiind unul dintre cei nouă copii ai lui Ioniță și Ecaterina Dăscălescu. Veteran a trei războaie, a luptat cu devotament în calitate de comandant de baterie de artilerie în Războiul Balcanic din 1913, comandant de baterie și divizion de artilerie în Primul Război Mondial, comandant de Divizie și Corp de Armată în Al Doilea Război Mondial pe frontul de est, comandant al Armatei a 4-a pe frontul din vest când, deși grav rănit în anul 1945, refuză să fie evacuat la un spital militar de pe teritoriul Slovaciei.

Distins cu cele mai înalte ordine și medalii de război ale României și ale țărilor aliate, generalul Nicolae Dăscălescu a fost unul dintre primii cavaleri ai Ordinului „Mihai Viteazul” în Al Doilea Război Mondial și unul dintre generalii români care s-a bucurat de o deosebită stimă din partea soldaților, gradaților, subofițerilor și ofițerilor, alături de care a îndurat zile grele în cele două mari conflagrații mondiale. Pentru toate acestea ostașii Armatei a 4-a române îi spuneau „generalul nostru”. Pentru acuzații fabricate de sistemul comunist, generalul a petrecut ani în închisorile sistemului represiv (amănunte aici).

Generalul Nicolae Dăscălescu s-a stins din viață pe 28 septembrie 1969, la Piatra Neamț. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost depus în holul Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț, fiind transportat pe un afet de tun spre Cimitirul „Eternitatea”. A fost înmormântat cu onoruri militare, fiind condus pe ultimul drum de peste 10.000 de oameni.

La împlinirea a 40 de ani de la trecerea în eternitate, pe 19 septembrie 2009, în fața școlii din Căciulești a fost dezvelit bustul generalului Nicolae Dăscălescu, lucrarea fiind realizată de sculptorul Lucian Tudorache.

(G. S.)