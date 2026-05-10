Ceremonie militară de Ziua Independenței Naționale a României la Piatra Neamț

La Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Cimitirul Eroilor din Piatra Neamț a avut loc duminică, 10 mai, ceremonia militară dedicată Zilei Independenței Naționale a României.

Evenimentul a început la ora 10:00 și a adunat reprezentanți ai autorităților locale, militari și cetățeni veniți să aducă un omagiu eroilor și să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria României.

Programul ceremoniei a inclus salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea Imnului Național al României și oficierea serviciului religios.

Au urmat alocuțiunile oficialităților și depunerea de coroane la Monumentul Eroilor.

La final, participanții au asistat la defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, formată din militari ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Denisa POPA