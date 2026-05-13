Cercetat pentru fugă de la locul accidentului – polițiștii au fost anunțați de cadrele medicale după ce victima a ajuns la spital

Un bărbat de 36 de ani este cercetat pentru mai multe infracțiuni după ce s-a urcat la volan fără a avea permis de conducere, a rănit un biciclist și a plecat de la locul faptei. S-a întâmplat pe 11 mai, în jurul prânzului, dar anchetatorii au fost anunțați după mai bine de 24 de ore, când victima accidentului a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. „La data de 12 mai a.c., în jurul orei 16:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, de către cadrele medicale cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe s-a prezentat o persoană, care reclamă faptul că a fost victima unui accident rutier, produs la datat de 11 mai a.c., în Târgu-Neamț”, conform IPJ Neamț.

Cercetările au relevat că accidentul avusese loc pe 11 mai, în jurul orei 13:00. Atunci un bărbat de 73 de ani, din Târgu-Neamț, care se deplasa cu bicicleta pe strada Tăbăcari, a fost acroșat de către o autoutilitară, în timp ce efectua manevra de mers înapoi. În urma impactului bărbatul a căzut pe drumul pietruit, iar șoferul a plecat. A revenit la puțin timp și în loc să ajute victima, i-a adresat reproșuri. Șoferul de ocazie a fost identificat fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea a unui vehicul fără permis de conducere.