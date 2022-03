Pariurile sportive sunt foarte populare in Romania. Exista multi pasionati ai acestui joc de noroc, pe care unii il incearca pentru simpla distractie, in timp ce altii doresc sa obtina castiguri constante. Oricum ar fi, in alcatuirea biletelor majoritatea jucatorilor aleg dintre cele mai populare tipuri de pariuri. Exista anumite pronosticuri care sunt la mare cautare si pe care multi pariori le prefera.

In cadrul acestui articol vreau sa iti prezint o parte dintre cele mai populare tipuri de pariuri din Romania. Daca nu stii ce pronosticuri sa adaugi pe biletul tau de pariuri atunci te poti inspira din selectiile pe care ti le voi prezenta in continuare.

Care sunt cele mai populare pariuri?

Agentiile de pariuri online pun la dispozitia clientilor o oferta extrem de bogata de tipuri de pariuri. Pe site-ul Top123Bet poti vedea topul actualizat la zi cu cele mai bune case de pariuri din Romania, astfel incat sa iti poti deschide cont la operatorii de top. In randurile de mai jos gasesti care sunt pronosticurile aflate in topul preferintelor romanilor care joaca la pariuri sportive:

Rezultat final

Probabil ca cel mai popular tip de pariu, indiferent de sportul la care facem referire este cel pe rezultat final. Disponibil inca de la prima aparitie a pariurilor sportive, acest tip de pronostic continua sa fie inca in topul preferintelor jucatorilor. Este simplu de inteles si de pariat si face referire strict la scorul final al unui eveniment sportiv, fara sa te mai intereseze alte detalii ale respectivului meci.

Peste/Sub Total goluri/seturi/puncte

Multi pasionati de pariuri aleg sa mizeze pe pronosticuri pe goluri, seturi sau puncte, in functie de sport. Prin intermediul acestor pariuri se pot evita multe rezultate surpriza, care in sportul actual sunt din ce in ce mai des intalnite. In cazul acestor tipuri de pariuri, majoritatea jucatorilor aleg varianta “Peste” sau “Over”, deoarece cel putin in teorie ofera mai multe sanse de castig decat varianta “Sub”/”Under”.

La reusita acestor tipuri de pariuri pot contribui din plin si jucatorii sau echipele mai slab cotate. Astfel, nu te intereseaza scorul cu care se va incheia meciul, ci doar numarul total de puncte sau goluri marcate. Este un tip de pariu interesant, deoarece el poate fi castigator in orice momente inainte de finalul evenimentului, deci nu mai trebuie sa astepti cu sufletul la gura pana cand meciul se termina.

Handicap asiatic

In ultimii ani pariurile pe handicap asiatic au devenit tot mai populare printre jucatori, iar majoritatea agentiilor de pariuri le-au inclus in oferta. Handicapul asiatic este un tip de pariu care face referire tot la rezultatul final al unui meci.

Diferenta fata de tipul clasic de pariu pe rezultat final prezentat anterior este ca in cazul handicapului asiatic poti oferi un avantaj sau un dezavantaj fictiv uneia dintre echipele implicate in meci.

Astfel, la scorul final cu care se termina meciul se va adauga handicapul selectat de tine si se va stabili daca pariul este castigator sau nu. In functie de linia de handicap asiatic aleasa, pot exista situatii in care sa iti primesti banii inapoi, sa pierzi doar jumatate din miza sau sa primesti jumatate din miza inapoi, iar cealalta jumatate sa genereze castig, fiind inmultita cu cota pariului.

Handicapul asiatic este un pariu extrem de versatil, care se aplica la toate sporturile disponibile in oferta si pentru care sunt oferite foarte multe linii din care poti alege. Astfel, in functie de stilul tau de joc poti opta pentru pariuri mai riscante, cu cote mai mari sau pentru cote mai reduse.

Total goluri asiatice

Exista si pariuri asiatice pe goluri, numite total goluri asiatice, iar diferenta fata de pariurile standard de tipul “Peste/Sub” este reprezentata de varietatea liniilor oferite. La fotbal, de exemplu, daca la pariurile clasice “Total goluri” vei intalni doar linii de tipul 0.5, 1.5, 2.5 etc., in ceea ce priveste pariurile asiatice pe goluri liniile sunt mult mai diversificate, adaugandu-se: 0.25, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2 etc.

Astfel, pe langa situatiile clasice de pariu castigator sau pierzator, atunci cand joci pe total goluri asiatice poti avea pariuri rambursate, pariuri pe jumatate castigate si pariuri pe jumatate pierdute.

Este simplu de inteles liniile asiatice la goluri, iar odata ce vei sti exact ce inseamna acestea sunt sigur ca vei apela foarte des la asemenea tipuri de pronosticuri.

Pariuri pe cornere

Daca facem referire strict la pariurile pe fotbal, care de altfel sunt cele mai populare in Romania, trebuie amintite si pronosticurile pe cornere. Acestea au devenit din ce in ce mai populare in ultimul timp printre jucatorii romani. Motivul este reprezentat de faptul ca acesta este un tip de pariu mai special, care nu face referire la rezultatul meciului sau la golurile inscrise, ci ia in calcul doar numarul de lovituri de colt executate.

Exista pe internet multe informatii cu privire la statisticile pe cornere ale echipelor, astfel incat punand cap la cap aceste date si apeland si la inspiratia ta poti ajunge sa prinzi multe pariuri castigatoare. In acelasi timp, cu ajutorul acestor tipuri de pariuri poti evita multe rezultate surpriza (victorii ale echipelor mai slab cotate, meciuri cu putine goluri etc.) din fotbalul modern.

Creeaza-ti propriul pariu

O optiune interesanta pe care o ofera unele agentii de pariuri online este cea de “Creare pariu”. Astfel, vei putea combina mai multe tipuri de pronosticuri din cadrul aceluiasi meci. De exemplu, poti selecta atat un pronostic pe goluri, cat si unul pe cornere la un meci de fotbal si sa iti creezi in acest mod propriul tip de pariu.

De asemenea, poti intalni si optiunea de “Cerere pariu”. Daca vrei sa joci un anumit tip de pronostic care nu se regaseste in oferta atunci poti trimite un mesaj prin care sa soliciti introducerea acestuia. Daca contactezi agentia din timp atunci e foarte probabil ca pronosticul dorit sa fie adaugat in oferta si tu sa poti paria ulterior pe el.

Bineinteles ca pe langa tipurile de pariuri prezentate mai sus exista multe alte pronosticuri preferate de romani, precum: pariuri pe cartonase, pauza/final, scor corect, pauza sau final, marcatori si altele. Oferta in agentiile online licentiate este una foarte diversificata, astfel incat vei gasi multe pronosticuri pe placul tau.