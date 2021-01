Anul 2021 a început așa cum s-a sfârșit 2020, cu un context favorabil pentru cazinourile online. Cele terestre sunt închise în continuare, pentru a fi prevenită răspândirea coronavirusului.

Află de pe Casinos.ro care sunt cazinourile online care funcționează legal în țara noastră și ce oferte sunt puse în joc pe platformele lor. Este de așteptat ca operatorii să își diversifice și mai multe ofertele, pentru a fideliza publicul lărgit, mai ales că, în ultima perioadă, producătorii au lansat multe sloturi online cu potențial de a urca rapid în topul celor mai jucate „păcănele”.

Unul dintre ele este dedicat lui Diego Maradona, cei de la GameArt fiind foarte prompți în valorificarea capitalului de popularitate de care se bucură cel care a fost printre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, chiar cel mai mare, în opinia unora. Având în vedere că mulți dintre jucătorii la cazinourile online sunt și microbiști, probabil că „Diego El Pibe De Oro” va avea succes.

Site-urile care scriu despre industria jocurilor de noroc au făcut un top al sloturilor cu cele mai mari șanse de a da lovitura în acest an. Iată zece dintre ele:

Gates of Olympus (produs de Pragmatic Play) are ca temă Grecia Antică, cel mai important caracter fiind chiar Zeus. Sunt 6 linii și 5 coloane pe care cele 30 simboluri formează combinații câștigătoare atipice, prin sistemul All Ways. Rata de câștig este de 96,5%, iar jackpot-ul aduce norocosului de 5.000 de ori valoarea rotirii.

Diego El Pibe De Oro (GameArt) are în centru simbolul reprezentat de marele fotbalist. Simbolurile wild generează rotiri gratuite cu multe premii. Imaginea lui Diego Maradona joacă atât rol de Wild, cât și de Scatter, sugerând faptul că argentinianul făcea totul pe teren, câștigând meciul de unul singur.

Rich Wild and the Amulet of Dead (Play’n’Go) este inspirat din povestea aventurierului care este prins între lumea viilor și cea a morților, fiind judecat pentru ce a făcut în viață. În timpul procesului, are șansa de a se îmbogăți.

Sinbad (Quickspin) este un joc cu o grafică reușită, care oferă o gamă variată de funcții, precum rotiri gratuite, Ape Bonus, Roc Bonus sau Snake Bonus. Payout-ul este peste medie, de 97,06%. Sunt trei tipuri de runde gratuite, fiecare corespunzând unei aventuri. Jucătorul își poate alege aventura în care dorește „să plece”.

Joker King (Pragmatic Play) aduce câștiguri de top, cea mai norocoasă rotire putând activa un jackpot de 5.000 de ori miza. Simbolurile Wild Joker sunt expandabile, intrând în combinații care aduc profit. Evident, simbolul Joker King este vedeta jocului. Între 3 și 6 simboluri scatter pornesc de la 8 la 20 rotiri gratuite.

Ox Bonanza (RTG) este dedicat anului nou chinezesc, care este Anul Bivolului. Pe coloane apar simboluri reprezentând animale diferite, iar cel mai mare câștig multiplică miza de 2.000 de ori. Una dintre cele mai importante funcții este factorul de multiplicare Ox Wild, împreună cu Ox Bonus. Nu este de neglijat nici jackpot-ul progresiv, care are o contribuție de 1,5% din Playout.

Apes of Wrath (iSoftBet) îl poartă pe jucător în atmosfera junglei. Mare atenție la gorilă, pentru că aduce cele mai mari câștiguri (de 25x miza). Pe termen lung, acest joc asigură o rată de câștig de 96,01%.

Viking Runes (True Lab) este un slot cu influențe nordice și jackpoturi care mențin suspansul. La o singură rotire, se poate câștiga și de 25.000 de ori miza. De la rotiri gratuite la factori de multiplicare, funcțiile contribuie la atingerea Payout-ului de 96,37%. Sunt 42 de simboluri care amintesc de vremurile vikingilor.

Mayan Rush (Stakeologic) ascunde sub plăcile de pe fiecare linie totemuri și personaje de poveste, generatoare de emoții și de câștiguri atractive. Activarea opțiunii Super Stake dublează valoarea mizei, dar aduce și mai multe beneficii, printre care rotiri gratuite și un bonus care compensează rundele necâștigătoare.

Bounty Belles (iSoftBet) este dedicat amatorilor de filme cu vânători de recompense. Simbolurile principale sunt femeile care aplică legea (simboluri expandabile), pistoalele, potcoavele, pălăriile de cowboy, gențile și seifurile pline cu bani. Jackpot-ul înseamnă de 10.877 valoarea mizei aflate în joc.