Locuinta fiecarui om trebuie sa fie o oaza de relaxare, in care sa se simta bine dupa cele 8 ore obositoare, petrecute la serviciu. Din dorinta de a crea un spatiu care sa epateze, sa atraga privirile invidioase ale cunoscutilor, proprietarii omit sa se gandeasca in primul rand la confortul propriu, trezindu-se la finalul proiectul de amenajare cu un spatiu care nu poate fi numit acasa.

Orice domeniu are regulile sale, asadar si in amenajarile interioare exista cateva de care fiecare trebuie sa tina cont daca isi doreste o locuinta confortabila, personalizata, luminoasa si spatioasa. Desi multi incearca acest lucru, putini si reusesc sa ajunga la astfel de rezultate, in mare parte din cauza lipsei cunostintelor necesare si a greselilor pe care ajung sa le faca.

Iata ce NU stiai despre cum sa-ti amenajezi casa!

Banii din belsug nu inseamna neaparat gust in amenajarea spatiului si a atmosferei din interiorul locuintei. Un proprietar inteligent trebuie sa recurga la profesionisti daca nu are nici cea mai mica idee despre cum ar putea obtine rezultate pozitive.

Nu mobila casa in exces. Este una dintre greselile cu care se confrunta cei care isi amenajeaza singuri locuinta si care, de exemplu, sunt tentati sa achizitioneze un set complet pentru dormitor, fara sa tina cont de ce suprafata are aceasta camera. Fii atent! Mai intai calculeaza suprafata, vezi cate piese pot incapea, apoi comanda. Poti gasi mobila dormitor in mediul online si sa te bucuri de confort. Casa ta NU e depozit de mobila! Nu ai nevoie doar de lumina naturala, ci si de lumina artificiala. Fiecare vrea sa aiba soarele mereu in casa, dar nu se poate. Cateva corpuri de iluminat ar putea sa aduca lumina de care ai nevoie la orice ora din zi si din noapte. NU uita de iluminatul general, dar si de cateva corpuri care sa puna in evidenta un obiect sau sa te ajute in diferite activitati practice; Nu exagera cu elementele de decor. Armonia casei se destabilizeaza usor daca ajungi sa umpli peretii cu tablouri cu amintiri din vacante, sa pui pe canapele prea multe pernute colorate sau pe podea un covor mare si colorat. NU ai nevoie de obiecte de decor numeroase, ci doar de cateva bine alese; Nu cumpara produse decat din mediul online. Desi multi vor spune ca au cumparat din magazinele fizice si a fost bine, nu despre asta este vorba. Preturile in mediul online sunt mai mici, de regula, decat celelalte, asa ca ai putea sa amenajezi locuinta cu stil si sa NU cheltuiesti o avere; Nu pune pe locul doi atmosfera creata in casa. Amenajarile interioare realizate de fiecare proprietar in parte, fara niciun fel de regula, pot deranja ochiul privitorului. Gandeste-te ca trebuie sa organizezi totul in asa fel incat sa NU creezi un mediu apasator, ciudat, care sa irite in loc sa relaxeze.

In concluzie, orice persoana care vrea sa realizeze in locuinta sa un mediu potrivit traiului, care sa bucure estetic ochii si sa impresioneze musafirii poate sa faca acest lucru, tinand cont de cateva sfaturi utile si evitand unele greseli clasice.

surse foto: shutterstock.com