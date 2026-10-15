Cel mai bun pădurar din România este suceveanul Cristian Hrehorciuc

S-a încheiat etapa națională a concursului „Cel mai bun pădurar”, organizată de Regia Națională a Pădurilor Romsilva și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA. Competiția a fost câștigată de suceveanul Cristian Hrehorciuc, iar pe locul patru s-a clasat Adrian Sârgie, din Neamț. Pe 15 octombrie, la sediul central al Romsilva a avut loc festivitatea de premiere, iar în primii 10 cei mai buni pădurari sunt profesioniști din patru județe ale Regiunii Nord – Est.

HREHORCIUC CRISTIAN – Suceava IAMANDEI NELU IONUȚ – Buzău ILIE NICOLAE – Prahova SÂRGHIE ADRIAN – Neamț CHIRILĂ CĂTĂLIN LAURENTIU – Galați FRUNZA MIRCEA – Ilfov MICU CRISTINEL – Vrancea LÎNOIU CONSTANTIN – Vâlcea MIHAILESCU LAURENTIU COSTEL – Iași CHIȚĂSCU CĂTĂLIN IOAN Botoșani.

„Meseria de pădurar nu este o meserie oarecare. Nu se învață doar din cărți și nu se practică din spatele unui birou. Înseamnă să cunoști pădurea, să-i înțelegi viața, să știi fiecare arbore, fiecare drum și fiecare schimbare care se petrece în natură. Înseamnă muncă în orice anotimp, responsabilitate, curaj și, mai ales, dragoste pentru pădure. Pădurarii sunt oamenii care au grijă, zi de zi, de una dintre cele mai importante bogății ale României. Oameni despre care se vorbește prea puțin atunci când își fac bine meseria și care merită mult mai mult respect și recunoaștere. Felicitări câștigătorilor, tuturor concurenților și tuturor pădurarilor care își fac meseria cu cinste”, a transmis Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”. De menționat este faptul că diferența dintre locul I și locul II a fost de doar 0,25 de puncte, nivelul competiției fiind foarte ridicat.

FOTO: Federația SILVA

(G. S.)