In lumea profesionistilor si a pasionatilor de silvicultura, horticultura si arboricultura, este o vorba: “Exista modele de lant de drujba obisnuite si exista Husqvarna X-Cut SP33G”. Acesta reprezinta primul lant realizat 100% de brandul scandinav, de la dezvoltare si concept pana la productia propriu-zisa, care are loc chiar in orasul suedez cu acelasi nume, situat in sudul tarii.

Tot aici, au avut loc si numeroase teste prin care produsul a fost optimizat si imbunatatit atat la nivel de design, cat si in ceea ce priveste specificatiile si performantele. In final, s-a obtinut cel mai inalt randament posibil pentru un echipament de taiere.

Acest lant drujba de la Husqvarna are pasul de 0,325 de inci (0,825 de centimetri), canelura de 1,3 milimetri si este disponibil in trei variante: rola cu lungimea de 30,48 de metri (581 64 31-01); 64 DL / 15″ – 581 64 31-64 si 72 DL / 18″ – 581 64 31-72.

Compatibil cu nu mai putin de 26 de modele de motoferastraie scandinave, dar si cu produsele altor branduri, precum Dolmar, Jonsered, Makita, Partner, Poulan si Solo, lantul este acum disponibil in oferta magazinului online Roco Piese cu o reducere importanta. Mai exact, vorbim despre o “taiere” de 18%, de la pretul initial de 110 lei la doar 90 de lei.

Performante uluitoare de taiere

Modelul Husqvarna X-Cut SP33G este special conceput pentru profesionistii cu o experienta bogata, fiind caracterizat de o durabilitate exceptionala si capacitati de taiere fara precedent.

Dotat cu tehnologie de ultima ora si trecut prin cele mai dure teste de calitate, acest model se remarca prin ascutimea de lunga durata si duritatea sa remarcabila. Iata, in continuare, cateva dintre principalele sale calitati, evidentiate de magazinul online sus-numit:

– unghi de taiere echilibrat;

– angrenaj cu acoperire cromata;

– posibilitatea marcarii unghiului de ascutire;

– lantul de drujba este pre-intins din fabrica;

– lubrifiere imbunatatita fata de modelele precedente;

– legatura de conectare de culoare aurie, care poate fi folosita drept marker auxiliar;

– performante inalte in conditiile unor vibratii scazute;

– proiectare cu dalta completa, pentru performante de taiere exceptionale.

Mai mult decat atat, lantul de drujba de la Husqvarna cantareste doar 0,4 kilograme, ceea ce inseamna un plus de confort pentru utilizatori, mai ales in cazul unor lucrari de durata. Iata, in continuare, modelele de motoferastraie scandinave cu care este compatibil acest lant (verifica daca drujba ta este pe lista): Husqvarna 254, 257, 261, 262, 268, 272, 288, 357XP, 359, 362, 365, 371, 372, 385, 390, 395, 455, 460, 51, 55, 555, 560XP, 570, 575, 576, 61).

Roco Piese, cea mai variata oferta de pe piata

Acesta este doar unul dintre modelele de lant de drujba disponibile in oferta Roco Piese. Celelalte provin tot de la Husqvarna sau de la Holzfforma, Oregon, Red Mountain, Stihl ori sunt modele chinezesti ori taiwaneze si sunt compatibile inclusiv cu alte tipuri de motoferastraie, precum Alpina, Blade Alpin, Dolmar, Jonsered, Makita, Oleo Mac, Partner, Poulan, Ruris si Solo.