Toţi cei şase suspecţi reţinuţi de DIICOT, în cazul fabricii clandestine de ţigări din Humuleştii Noi, judeţul Neamţ vor fi în arest preventiv în următoarele 30 de zile. Magistraţii Tribunalului Iași au luat decizia aseară, 7 aprilie, în jurul orei 18,30. Decizia poate fi contestată în 24 de ore de la emiterea ei.

Dumitru Chirilă, Nineli Vîrtosu, Nicolae Carp, Ilie Candit, Dmitri Apostol și Sergiu Stoica sunt suspectaţi că ar fi constituit o grupare infracțională şi au fost reținuți de DIICOT Iași după perchezițiile din 5 și 6 aprilie, din Botoşani şi Târgu Neamț. În Neamţ, într-un fost complex zootehnic, procurorii DIICOT au descoperit fabrica de țigări.

Potrivit DIICOT, aceştia ar fi cumpărat în toamna lui 2021 fabrica, 20 tone de tutun și accesoriile necesare confecționării de țigări în valoare de 2 milioane euro (amănunte aici).

Propunerea de arestare preventivă a venit din partea DIICOT.

„În baza dispoziţiilor art. 226 Cod procedură penală raportat la art. 202 şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: – Vîrtosu Nineli, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2022 la data de 06.05.2022, inclusiv; – Carp Nicolae, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă; – Chirilă Dumitru, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2022 la data de 06.05.2022, inclusiv; – Candit Ilie, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2022 la data de 06.05.2022, inclusiv; – Apostol Dmitri, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2022 la data de 06.05.2022, inclusiv; -Stoica Sergiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, faptă prevazută de art. 367 alin. 1 si 3 din Codul penal, producerea de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. a rap. la alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 şi detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, faptă prevazută de art. 452 alin. 1 lit. h rap. la alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2022 la data de 06.05.2022, inclusiv. În baza disp. art. 230 alin. 1 Cod de procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaţilor Vîrtosu Nineli, Carp Nicolae, Chirilă Dumitru, Candit Ilie, Apostol Dmitri, Stoica Sergiu. Constată că inculpaţii Vîrtosu Nineli, Carp Nicolae, Chirilă Dumitru, Candit Ilie, Stoica Sergiu au fost asistaţi de către un apărător ales. În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 313 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi (delegaţie nr. 21547/07.04.2022). În baza disp. art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea prezentei propuneri, rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 07.04.2022, ora 18.35” se arată în decizia instanţei.