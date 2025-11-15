cod galben de ceață
ACTUALITATE

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

de Popa Denisa

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață, 15 noiembrie 2025, o atenționare Cod Galben de ceață pentru o mare parte din zona Moldovei. Potrivit Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău, fenomenul este valabil între orele 06:00 și 09:00 și determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

cod galben de ceațăSpecialiștii atrag atenția că ceața densă reduce considerabil vizibilitatea în trafic, iar șoferii trebuie să adapteze viteza și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.

Județul Bacău

În județul Bacău, ceața densă este prezentă în special în depresiunile și văile râurilor. Vizibilitatea este redusă pe DN2 (E85) la ieșirea din municipiul Bacău spre Adjud, dar și în zona municipiului Onești și pe DN11, spre Târgu Secuiesc. Meteorologii menționează posibilitatea formării poleiului pe alocuri, din cauza temperaturilor scăzute.

Județul Botoșani

În Botoșani, fenomenul afectează mai ales partea de sud și vest a județului — localitățile Flămânzi, Copălău, Bucecea și Lunca. Pe drumul european E58, între Botoșani și Suceava, vizibilitatea este local sub 100 de metri. Poliția Rutieră a intensificat patrulele preventive în zonele afectate.

Județul Suceava

Ceața este prezentă și în județul Suceava, mai ales în zona de câmpie și în jurul municipiului reședință, dar și pe traseul Suceava – Fălticeni – Dolhasca. În nord, spre Rădăuți și Siret, fenomenul este intermitent. ANM precizează că în zonele joase, ceața se va disipa treptat în cursul dimineții.

Județul Galați

Pentru Galați, atenționarea Cod Galben vizează localitățile din apropierea Dunării: Galați, Tulucești, Smârdan, Ivești. Vizibilitatea scade considerabil în special în zona portuară și pe DN26, spre Vaslui. Meteorologii avertizează că, din cauza umezelii ridicate, ceața este persistentă și poate reveni în orele următoare.

Județul Neamț

În Neamț, ceața este densă în special în valea Bistriței și în zona municipiului Piatra-Neamț, unde vizibilitatea scade sub 100 de metri. Fenomenul afectează și localitățile Roznov, Săvinești și Dumbrava Roșie, iar pe DN15 (Piatra-Neamț – Bacău), traficul se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă.

Județul Vaslui

În Vaslui, ceața este mai accentuată în zonele joase, pe DN24 și DN11A, unde vizibilitatea scade sub 50 de metri. Localitățile cele mai afectate sunt Vaslui, Bârlad, Tăcuta și Zorleni. Conducătorii auto sunt sfătuiți să folosească luminile de ceață și să evite depășirile.

Atenționarea este valabilă până la ora 09:00, însă ANM nu exclude posibilitatea actualizării, în funcție de evoluția fenomenului.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală
Articolul următor
Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
JUSTIŢIE

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
Cultura Neamt

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Categorii

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
JUSTIŢIE

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
Cultura Neamt

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală
Infracțional Iași

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată
SOCIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu
ECONOMIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale