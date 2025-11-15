Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață, 15 noiembrie 2025, o atenționare Cod Galben de ceață pentru o mare parte din zona Moldovei. Potrivit Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău, fenomenul este valabil între orele 06:00 și 09:00 și determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Specialiștii atrag atenția că ceața densă reduce considerabil vizibilitatea în trafic, iar șoferii trebuie să adapteze viteza și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.

Județul Bacău

În județul Bacău, ceața densă este prezentă în special în depresiunile și văile râurilor. Vizibilitatea este redusă pe DN2 (E85) la ieșirea din municipiul Bacău spre Adjud, dar și în zona municipiului Onești și pe DN11, spre Târgu Secuiesc. Meteorologii menționează posibilitatea formării poleiului pe alocuri, din cauza temperaturilor scăzute.

Județul Botoșani

În Botoșani, fenomenul afectează mai ales partea de sud și vest a județului — localitățile Flămânzi, Copălău, Bucecea și Lunca. Pe drumul european E58, între Botoșani și Suceava, vizibilitatea este local sub 100 de metri. Poliția Rutieră a intensificat patrulele preventive în zonele afectate.

Județul Suceava

Ceața este prezentă și în județul Suceava, mai ales în zona de câmpie și în jurul municipiului reședință, dar și pe traseul Suceava – Fălticeni – Dolhasca. În nord, spre Rădăuți și Siret, fenomenul este intermitent. ANM precizează că în zonele joase, ceața se va disipa treptat în cursul dimineții.

Județul Galați

Pentru Galați, atenționarea Cod Galben vizează localitățile din apropierea Dunării: Galați, Tulucești, Smârdan, Ivești. Vizibilitatea scade considerabil în special în zona portuară și pe DN26, spre Vaslui. Meteorologii avertizează că, din cauza umezelii ridicate, ceața este persistentă și poate reveni în orele următoare.

Județul Neamț

În Neamț, ceața este densă în special în valea Bistriței și în zona municipiului Piatra-Neamț, unde vizibilitatea scade sub 100 de metri. Fenomenul afectează și localitățile Roznov, Săvinești și Dumbrava Roșie, iar pe DN15 (Piatra-Neamț – Bacău), traficul se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă.

Județul Vaslui

În Vaslui, ceața este mai accentuată în zonele joase, pe DN24 și DN11A, unde vizibilitatea scade sub 50 de metri. Localitățile cele mai afectate sunt Vaslui, Bârlad, Tăcuta și Zorleni. Conducătorii auto sunt sfătuiți să folosească luminile de ceață și să evite depășirile.

Atenționarea este valabilă până la ora 09:00, însă ANM nu exclude posibilitatea actualizării, în funcție de evoluția fenomenului.