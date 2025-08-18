Ceahlăul Piatra Neamț a suferit una dintre cea categorice înfrângeri din istoria recentă a clubului. Formația antrenată de Marco Veronese a fost învinsă de Concordia Chiajna în deplasare, cu scorul de 8-0. La pauză scorul era deja de 3-0 în favoarea gazdelor.

Clubul a postat un mesaj pe pagina de Facebook, pe care îl redăm mai jos. „La un asemenea scor, orice cuvânt este de prisos. Nici scuzele nu pot mulțumi pe nimeni.

Rezultatul este rușinos și, poate, este cea mai severă înfrângere din istoria fotbalului de la Piatra Neamț. Sigur este cea mai severă din istoria recentă, adică de după 1990.

𝐑Ă𝐌Â𝐍𝐄 𝐑𝐔𝐆Ă𝐌𝐈𝐍𝐓𝐄𝐀 𝐂Ă𝐓𝐑𝐄 𝐕𝐎𝐈, 𝐓𝐎Ț𝐈 𝐂𝐄𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐔𝐓𝐄Ț𝐈 𝐒𝐂𝐑𝐈𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐀𝐉𝐄 𝐀𝐈𝐂𝐈, 𝐒Ă 𝐍𝐔 𝐉𝐈𝐆𝐍𝐈Ț𝐈 𝐏𝐄 𝐍𝐈𝐌𝐄𝐍𝐈. 𝐄𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐂Ă 𝐒𝐄 𝐏𝐎𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀, 𝐄𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐂Ă 𝐀𝐒𝐓𝐀 𝐍𝐔 𝐏𝐎𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐔𝐏Ă𝐑𝐀 𝐏𝐄 𝐍𝐈𝐌𝐄𝐍𝐈, 𝐃𝐀𝐑 𝐍𝐔 𝐉𝐈𝐆𝐍𝐈Ț𝐈 𝐏𝐄 𝐍𝐈𝐌𝐄𝐍𝐈.

𝐑Ă𝐌Â𝐍𝐄𝐌 𝐂𝐔 𝐑𝐔𝐆Ă𝐌𝐈𝐍𝐓𝐄𝐀 𝐀𝐒𝐓𝐀 Ș𝐈 𝐂𝐔 𝐒𝐏𝐄𝐑𝐀𝐍Ț𝐀 𝐂Ă 𝐍𝐄 𝐕𝐄Ț𝐈 Î𝐍Ț𝐄𝐋𝐄𝐆𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐀𝐂𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐔𝐍𝐂𝐓 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐃𝐄𝐑𝐄”.

Proporțiile scorului au fost un șoc, mai ales că în primele două etape formația de sub Pietricica nu a arătat rău, câștigând cu 1-0 pe terenul celor de la Iași și remizând 1-1 acasă cu C.S. Tunari, după ce a condus cu 1-0.

Z.C.