Ceahlăul Piatra Neamț se pregătește de duelul contra Sepsi Sfântul Gheorghe

de Vlad Bălănescu

Revenirea profesorului Cristian Pustai pe banca tehnică a Ceahlăului Piatra Neamț a adus și primul punct după două înfrângeri consecutive. Ceahlăul a remizat acasă în etapa anterioară, 0-0 cu Chindia Târgoviște, formație care ocupă locul 3 în clasament.

Ceahlăul va juca în etapa a 9-a în deplasare la Sepsi Sfântul Gheorghe, echipă retrogradată sezonul precedent din prima ligă și fostă dublă câștigătoare a Cupei României în sezoanele 2021-2022 și 2022-2023. Patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, anunța chiar zilele trecute că formația sa are un buget „undeva la 6 milioane de euro, doar prima echipă”, comparându-l cu cel al formațiilor din prima ligă care se bat la play-off. Contrastul financiar nu poate fi mai clar, în condițiile în care, la începutul lunii octombrie, Ceahlăul Piatra Neamț a intrat oficial în insolvență, după ce magistrații de la Tribunalul Neamț au admis cererea formulată de club. Datoriile formației de sub Pietricica sunt de aproximativ 13 milioane de lei.

Președintele clubului, Angelo Alistar, a încercat să îi liniștească pe suporteri, spunând că insolvența nu înseamnă sfârșitul drumului, „ci o etapă care ne oferă timp pentru a identifica soluții și resurse. Ne dorim să păstrăm echipa unită și să continuăm parcursul sportiv început. Ce e cel mai important este că noi vom putea achita salariile jucătorilor şi staff-ului, vom fi obligaţi să facem asta. Ei sunt protejaţi şi acesta este un lucru bun. Asta ne-am dorit pentru că trebuie linişte la echipă
Avem speranța că autoritățile județene își vor respecta angajamentele și că, alături de sponsori și de comunitatea locală, vom putea asigura stabilitatea financiară a Ceahlăului. Clubul are nevoie acum, mai mult ca oricând, de sprijin și solidaritate”, a declarat președintele Ceahlăului pentru Liga2.ro.

În ciuda acestor diferențe financiare majore dintre cele două cluburi, din punct de vedere sportiv, diferențele sunt mult mai mici. Ceahlăul ocupă locul 12 în clasament, cu 11 puncte, în timp ce Sepsi este cu doar un loc mai sus.

Partida dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Ceahlăul Piatra Neamț se va disputa duminică, 5 octombrie, de la ora 12.30 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Vlad Bălănescu
