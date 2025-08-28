540100543 1383029719963647 7097369026588924874 nCeahlăul Piatra Neamț a pierdut partida susținută miercuri, 27 august, pe terenul formației Metalul Buzău, cu scorul de 0-4 și a fost eliminată din Cupa României. La pauză scorul era de 1-0 pentru gazde.

Este de menționat că formația antrenată de Valentin Avădanei a odihnit o parte dintre titularii echipei din ultimele etape.

Rezultatul confirmă evoluția fluctuantă a formației de sub Pietricica care a alternat meciuri foarte bune, cum a fost cel din debutul sezonului de la Iași cu evoluții slabe cum a fost meciul de la Chiajna încheiat cu un neverosimil 0-8.

Ceahlăul Piatra Neamț va continua să se concentreze pe parcursul din campionat. Următoarea partidă a galben negrilor va fi în deplasare pe terenul formației CSM Reșița, care ocupă locul 5 cu 9 puncte în 4 etape. Singura înfrângere de până acum a reșițenilor a venit în deplasare pe terenul formației Steaua București. Mai mult decât atât, reșițenii au și cel mai bun atac din Liga a II-a cu 13 goluri marcate în 4 etape.

Z.C.

