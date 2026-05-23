Ce se întâmplă cu piața auto în regiunea de Nord Est: mașinile second hand sunt cele mai căutate dar și autovehiculele electrice atrag interes

O analiză publicată de Mesagerul de Bacău arată problemele cu care se confruntă piața auto, mai ales în regiunea de Nord Est a României. Primele luni ale anului au arătat că mașinile electrice devin din ce în ce mai de interes pentru publicul larg, mai ales în condițiile creșterii prețului la carburanți, dar, în același timp, criza prelungită cu care se confruntă țara înseamnă că majoritatea oamenilor ales să își păstreze mașinile mai vechi sau să cumpere la mâna a doua, mai ieftin.

Prezentăm mai jos analiza completă publicată de Mesagerul de Bacău.

„România traversează o schimbare structurală majoră în ceea ce privește mașinile noi, însă ecoul acestei tranziții ecologice se aude diferit în teritoriu. Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înregistrări (DGPCI) pentru primele patru luni ale anului 2026 relevă o prăbușire drastică a motorizărilor diesel în segmentul mașinilor noi, dar și decalaje economice profunde între regiuni.

În timp ce marile centre urbane dictează tendințele, județele din Nord-Estul țării (Suceava, Iași, Bacău, Neamț, Botoșani și Vaslui) reflectă o realitate duală: apetit pentru volum, dar o putere de cumpărare orientată masiv către piața second-hand.

Revoluția hibridă și apusul dieselului la nivel național

La nivelul întregii țări, primele patru luni din 2026 au adus o premieră istorică pe piața mașinilor noi (modele fabricate în 2025 și 2026). Din cele 37.538 de unități noi înmatriculate, 60% sunt hibride (22.550 de unități).

Mai mult, asistăm la o inversare completă a ierarhiilor tradiționale în segmentul mașinilor noi:

Mașinile electrice (7,64%) au depășit oficial autoturismele pe motorină (7%) în preferințele celor care care cumpără vehicule din fabrică.

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu a pieței (care include și tranzacțiile second-hand din totalul de 155.076 de înmatriculări) rămâne dominată de motorină (48,36%), semn că românii continuă să importe masiv vehicule rulate din vestul Europei.

Analiză regională: Unde se situează Nord-Estul țării?

Dacă privim exclusiv spre județele din Nord-Est, contrastul dintre volumul total de mașini achiziționate și profilul parcului este evident. Regiunea de NE cumpără multe mașini raportate la restul țării, dar media de vârstă a acestora trădează o rezistență la înnoire.

Județ Loc în clasam. național (după volum) Cumpărături auto (2026) Media anului de fabricație Populație Locuitori per mașină cumpărată Suceava 4 5.389 2013,5 642.551 119,23 Iași 9 4.862 2016,3 760.774 156,47 Bacău 13 3.844 2014,4 601.387 156,45 Neamț 18 3.039 2013,8 454.203 149,46 Botoșani 26 2.409 2012,8 392.821 163,06 Vaslui 34 1.614 2013,5 374.700 232,16

Concluzii cheie pentru regiune

1. Suceava conduce detașat la volum, dar pe mașini vechi

Suceava este ”forța” auto a regiunii, ocupând un impresionant loc 4 la nivel național ca volum (5.389 de mașini), depășind județe cu putere economică mare precum Argeș sau Ilfov. Totuși, dinamica este susținută de piața second-hand: media anului de fabricație a mașinilor intrate în județ este 2013,5 (vehicule de peste 12 ani vechime).

2. Iașiul deține cel mai ”tânăr” parc auto din regiune

Centru universitar și hub IT, județul Iași înregistrează cea mai ridicată medie a anului de fabricație din Nord-Est (2016,3). Deși ca volum total se află sub Suceava (4.862 unități), ieșenii cumpără mașini semnificative mai noi, fiind județul care absoarbe cele mai multe dintre tehnologiile hibride și electrice noi intrate în regiune.

3. Bacăul, ”linia de mijloc” a regiunii

Situat pe locul 13 la nivel național și pe locul 3 în regiune (cu 3.844 de autoturisme), Bacăul reflectă fidel comportamentul cumpărătorului mediu din Moldova. Cu o medie a anului de fabricație de 2014,4, băcăuanii preferă mașini ceva mai noi decât sucevenii sau botoșănenii, dar rămân tributari pieței second-hand (vehicule de aproximativ 11-12 ani). Din punct de vedere al densității clienților (o mașină la 156,45 locuitori), Bacăul este aproape la egalitate perfectă cu Iașiul (156,47), arătând o dinamică de cumpărare similară raportată la dimensiunea populației.

4. Botoșani și Vaslui, la coada clasamentului de putere

Vasluiul rămâne cel mai slab performat județ din regiune (locul 34 național, 1.614 mașini) și are un indice de motorizare scăzut: este nevoie de peste 232 de locuitori pentru a înregistra un singur autoturism în 2026.

Gabriel Pop”