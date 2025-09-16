Ce să faci dacă ai dureri de spate chiar și pe un scaun ergonomic?

Ai ales un scaun ergonomic, însă durerile de spate nu dispar? Te întrebi de ce încă simți disconfort? Mulți cred că un simplu model de scaun rezolvă definitiv problema. Realitatea arată că postura greșită și obiceiurile zilnice pot anula avantajele. Cum poți reduce durerea și preveni agravarea ei?

Dacă ai investit deja în, dar durerile persistă, este momentul să analizezi mai atent. Uneori, soluția nu stă doar în mobilier, ci și în felul în care îl folosești.

1. Ajustează corect înălțimea

Un scaun ergonomic nu își arată beneficiile fără reglaje precise. Picioarele trebuie să atingă podeaua complet. Genunchii trebuie să rămână ușor îndoiți, fără presiune suplimentară pe coapse.

2. Verifică poziția spătarului

Un spătar înclinat la 100–110 grade susține coloana lombară. Mulți utilizatori uită să fixeze corect spătarul și astfel durerile reapar. Chiar și cel mai avansat scaun ergonomic devine inutil dacă este folosit greșit.

3. Ridică-te periodic

Chiar și cel mai confortabil scaun ergonomic nu înlocuiește mișcarea. Ridică-te la fiecare oră. O plimbare scurtă prin birou îmbunătățește circulația și reduce presiunea din zona lombară.

4. Folosește un suport pentru picioare

Un scaun ergonomic modern cu suport pentru picioare poate reduce tensiunea din partea inferioară a spatelui. Relaxarea picioarelor ajută la o postură mai naturală și mai sănătoasă.

5. Evită pozițiile statice

Chiar dacă îți place să lucrezi nemișcat, corpul are nevoie de varietate. Schimbă unghiul spătarului și mișcă brațele pe suporturi. Un scaun ergonomic permite ajustări multiple care previn rigiditatea.

6. Antrenează musculatura spatelui

Mobilierul corect sprijină postura, dar mușchii au nevoie de exercițiu. Încearcă exerciții simple pentru zona lombară și abdominală. Acestea oferă sprijin suplimentar și reduc presiunea exercitată de statul pe scaun.

De ce contează să alegi corect

Mulți cumpără un model de scaun fără să analizeze nevoile proprii. Spre exemplu, o persoană înaltă are nevoie de tetieră reglabilă, altfel gâtul rămâne încordat. Altcineva, care petrece multe ore la calculator, va aprecia un suport lombar pronunțat. Chiar dacă scaunul ergonomic este etichetat ca fiind universal, adaptarea la corpul tău este decisivă.

Micile obiceiuri fac diferența

Nu doar biroul și scaunul influențează sănătatea spatelui. Poziția în care dormi, tipul saltelei și hidratarea zilnică joacă un rol la fel de important. Dacă la serviciu folosești un scaun ergonomic, dar acasă dormi pe o saltea veche și moale, problemele nu vor dispărea. Echilibrul vine dintr-o combinație de factori.

Ai acum câteva soluții practice pentru a reduce durerile de spate. Nu te baza doar pe obiectul în sine, ci pe felul în care îl folosești zilnic. Cu reglaje corecte, pauze active și exerciții, un scaun ergonomic devine un aliat real al sănătății.

