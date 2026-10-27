Ce riscă un elev care se comportă violent în școală. Poate pierde bursa, nota la purtare și chiar un an de exmatriculare

Ultimele săptămâni au adus în prim-plan, în România, o serie de cazuri de violență extremă în școli care au reactivat dezbaterea despre cât de bine protejează școala pe copii și pe profesori. Fiecare incident a readus aceeași întrebare: ce se întâmplă, concret, după ce un elev ridică mâna asupra unui coleg/profesor aduce în clasă un obiect periculos sau provoacă un conflict care scapă de sub control?

Răspunsul ar trebui să se afle în trei documente care, în teorie, ar trebui să funcționeze împreună: Legea Educației, Statutul Elevului și contractul educațional pe care părinții îl semnează la începutul ciclului școlar. Toate prevăd reguli clare și sancțiuni graduale, de la o simplă observație până la exmatriculare. Toate au însă o zonă sensibilă.

Guvernul a anunțat deja, la 26 octombrie, șapte măsuri după atacurile din școli, între care mai mulți paznici și consilieri școlari, pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurie a riscurilor, sancțiuni mai dure pentru violență și modificarea legislației privind obiectele interzise în școală. Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, rămân valabile prevederile actuale. Iată ce spune legea astăzi.

Ce le este interzis elevilor

Violența în școală poate aduce un elev, treptat, de la o simplă observație și o mustrare scrisă până la exmatriculare pentru un an. Sancțiunile sunt prevăzute în Legea Educației, în Statutul Elevului și în contractul educațional pe care îl semnează părinții la începutul ciclului școlar.

Deși regulile sunt clare, există o fisură, nu se spune nimic despre interdicția de a intra în școală cu arme albe sau spray-uri paralizante nu are o sancțiune directă. Elevul care aduce un cuțit la ore încalcă regulamentul, dar nu i se poate aplica automat o pedeapsă anume din lista prevăzută de lege.

Ce le este interzis elevilor

Legea Educației, la articolul 106, enumeră interdicțiile. Printre ele: să distrugă documentele școlare sau bunurile unității, să blocheze căile de acces, să dețină droguri, alcool sau substanțe interzise, să manifeste violență în limbaj și comportament față de colegi și profesori, să provoace sau să participe la acte de violență, să părăsească perimetrul școlii în timpul programului sau să invite persoane străine în unitate fără acordul conducerii.

Litera e) se referă direct la arme: elevilor le este interzis să introducă și să facă uz de orice tipuri de arme, produse pirotehnice, muniție, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante care pot afecta integritatea fizică și psihică a colegilor și a personalului. Aceeași prevedere apare și în Statutul Elevului, la articolul 15.

Sancțiunile, de la ușor la grav

Statutul Elevului, la articolul 16, stabilește sancțiunile în ordinea gravității: observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe tot anul școlar a bursei, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, suspendarea pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare și, în final, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeași școală sau în alta. Elevii din învățământul postliceal pot fi exmatriculați fără drept de reînscriere.

Există și limite. În învățământul primar nu se pot aplica mutarea la altă clasă, suspendarea și exmatricularea. În învățământul obligatoriu, cele trei sancțiuni maxime se aplică doar în situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța celorlalți și le afectează dreptul la educație.

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz sau exmatriculare primesc consiliere școlară, intervenție psihologică, psihoterapie și activități remediale.

Z.C.