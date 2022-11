Una din cele mai frumoase și apreciate expoziții din Iași, care atrage vizitatori fără număr, este expoziția organizată de Grădina Botanică. Intitulată generic “Flori de toamnă“, manifestarea este deschisă publicului larg timp de trei săptămâni, în perioada 30 octombrie-20 noiembrie. Expoziția a devenit tradiție și a ajuns deja la cea de-a 46-a ediție. Suprafața de vizitat este mai mult decât generoasă și se întinde pe circa 3 hectare exterioare, dar include și o seră expozițională. Sunt prezentate peste 200 de varietăți de crizanteme, colecția din această specie de flori fiind cea mai importantă din țara noastră și una din cele mai reprezentative din Europa.

“Unele soiuri de crizanteme sunt dirijate prin tehnici speciale de cultură sub formă de pom, cascadă, piramidă, coloană, etc., tehnici practicate pentru prima dată la Grădina Botanică din Iași încă din anul 1979. Ulterior, aceste forme au fost expuse an de an în cadrul expozițiilor tocmai pentru a evidenția disponibilitățile pe care le prezintă această plantă pentru practicile horticole clasice sau moderne“, anunță Grădina Botanică Iași.

Pe lângă crizanteme, sunt expuse diverse soiuri de varză, de la cea decorativă, la cea alimentară și medicinală, plante cu origini diferite. Nu pot lipsi dintr-o expoziție de toamnă colecțiile de dovleci și cele de ardei decorativi. Ardeii iuți, din 10 specii și subspecii, cu 125 de soiuri și hibrizi, dintre care 12 sunt expuse în premieră la această ediție a expoziției, sunt în sere. Într-o zonă special amenajată sunt expuse primele 3 cele mai iuți soiuri de ardei din lume recunoscute oficial de Cartea Recordurilor, unul dintre aceștia fiind considerat cel mai scump ardel iute din lume.

Sub genericul “Metamorfoze vegetale“, vizitatorii sunt invitați să descopere o multitudine de transformări biologice și estetice, pe care le prezintă florile sau eșantioanele de fructe și semințe, care provin din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice. În complexul de sere, într-un spațiu rustic, vor fi expuse peste 300 de soiuri de dovleci decorativi și tigve, între care tărtăcuța șarpe, dovleacul de ceară sau pepenele de iarnă, bureți vegetali, castraveți țepoși africani și mexicani, insulina vegetală sau castravetele amar, specii originare din America de Sud, Africa sau Asia.

Vizitatorii care vor trece pragul expoziției vor remarca zooformele topiare executate din materiale naturale, cu predilecție din ramuri uscate de răchită, care evidențiază creativitatea angajaților Grădinii Botanice pentru realizarea de noi elemente artizanale. Secțiile exterioare și serele pot fi vizitate până în ziua de 20 noiembrie, zilnic, între orele 9:00-17:00. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar pentru grupuri organizate este de 8 lei, fotografiatul fiind liber. (G.S.)