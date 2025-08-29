Noul proiect de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, care ar putea intra spre aprobare în ședința de guvern din 29 august, include o serie de măsuri care îi vizează pe funcționarii publici. Afectați vor fi salariații din administrația publică locală unde se pare că s-a convenit reducerea numărului de posturi cu un sfert, deși în forma inițială se prevedea o reducere de 20%. Măsura se datorează faptului că s-a modificat modul de stabilire a schemelor de personal, datele raportându-se nu la ultimul referendum ci la informațiile primite de la Institutul Național de Statistică. Proiectul prevede că funcționarii publici vor fi verificați la fiecare 4 ani referitor la cunoștințele legate de fișa postului. Se introduce posibilitatea ca în anumite cazuri funcționarii să fie angajați cu timp parțial de lucru.

Potrivit proiectului numărul polițiștilor locali se va reduce cu 25 de procente, posturile fiind stabilite în funcție de locuitorii din unitățile administrativ teritoriale astfel: un post pentru fiecare 1.200 de locuitori din orașe, municipii, sectoare și comune; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori din județe; localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală, decât dacă asigură cheltuielile din fonduri proprii.

Sunt noutăți și în ce privește conducătorii auto, iar cei care nu achită amenzile și cumulează întârzieri mai mari de 3 luni, pot rămâne fără permis de conducere. În cazul celor care au dreptul de a conduce suspendat, nu-l vor putea redobândi la expirarea perioadei dacă pe numele lui există încă amenzi neachitate. Pe de altă parte sunt stabilite și beneficii. Perioada de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice care a fost decisă ca urmare a unor contravenții se reduce dacă șoferul dovedește că a plătit toate datoriile la bugetul de stat. Reversul este că în cazul celor care nu-și plătesc amenzile timp de trei luni, valoarea sancțiunilor ar putea crește cu 30%, iar în cazul întârzierilor de jumătate de an, majorarea va fi de 60 de procente.

(G. S.)