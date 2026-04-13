Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Luminată. Tradiții, interdicții și credințe care încă se respectă

Săptămâna Luminată, care începe pe 13 aprilie 2026, nu este doar o perioadă a bucuriei pascale, ci și una marcată de numeroase interdicții și obiceiuri pe care mulți români le respectă încă, mai ales în mediul rural.

Dincolo de semnificația religioasă, tradiția populară a construit, de-a lungul timpului, un set de reguli stricte legate de muncile din gospodărie și comportamentul zilnic.

Fără muncă grea și fără treburi casnice

În primele zile ale săptămânii, gospodăriile intră într-un fel de „pauză”. Lunea Albă este dedicată vizitelor și bucuriei, iar munca grea este evitată. Marțea nu se spală și nu se calcă, iar curățenia este amânată.

Miercurea vine cu una dintre cele mai cunoscute superstiții: femeile nu au voie să măture sau să spele, pentru a evita „nunta șoarecilor”, adică înmulțirea dăunătorilor în gospodărie.

Zile cu semnificații speciale și credințe puternice

Joia Verde este considerată o zi în care nu se lucrează, pentru a proteja culturile de secetă și pagube. În schimb, în unele zone se practică ritualuri cu apă și lumânări, menite să aducă protecție casei.

Vinerea, cunoscută ca Izvorul Tămăduirii sau „Fântânița”, este asociată cu apa sfințită, despre care se spune că are puteri vindecătoare.

Sâmbăta Luminată aduce alte credințe: cei născuți în această perioadă sunt considerați norocoși, iar în unele locuri se fac pomeni, mai ales pentru cei înecați.

Credințe despre viață, moarte și iertare

Tradiția spune că în această săptămână porțile Raiului sunt deschise, iar cei care mor în această perioadă sunt iertați mai ușor. De asemenea, se crede că sufletele celor adormiți revin simbolic printre cei vii.

Chiar dacă multe dintre aceste obiceiuri nu mai sunt respectate în totalitate în mediul urban, ele continuă să definească identitatea culturală a multor comunități și să ofere sens unei perioade considerate, de secole, una aparte.