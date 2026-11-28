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În perioada sărbătorilor de iarnă, a târgurilor de Crăciun și în această minivacanță, polițiștii, pompierii și jandarmii nemțeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, vor asigura siguranța populației, respectiv a traficului rutier, vor preveni faptele antisociale și vor răspunde solicitărilor venite din partea noastră, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Deși în aceste zile libere mulți facem „drumuri spre casă, revederi cu familia”, ne petrecem timpul alături de prieteni sau participăm „la manifestările dedicate Zilei Naționale a României”, IPJ Neamț ne transmite faptul că indiferent de planurile pe care le avem, este necesar să adoptăm niște măsuri preventive, astfel încât să evităm, pe cât posibil, pericolul.

Dacă plecăm la drum:

Să verificăm starea autovehiculului, să adaptăm viteza la condițiile de trafic și să păstrăm o distanță corespunzătoare față de celelalte mașini.

Să nu conducem dacă am consumat alcool sau substanțe interzise și să nu ne lăsăm distrași de telefonul mobil.

Dacă participăm la evenimente publice sau ne aflăm în zone aglomerate:

Să supraveghem bunurile personale și să evităm să ținem telefoanele sau portofelele în buzunar

Să supraveghem, ÎN PERMANENȚĂ , copiii. De preferat, să stabilim cu ei „un punct de întâlnire în cazul în care se rătăcesc”

, copiii. De preferat, să stabilim cu ei Să nu lăsăm obiecte de valoare la vedere în mașini

Să respectăm „indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor, precum și regulile de acces și de circulație din zona evenimentelor”

Să ținem seama de „măsurile de prevenire a incendiilor” și să nu blocăm „căile de acces destinate intervenției echipajelor de urgență”

Dacă plecăm de acasă pentru mai multe zile:

Să ne asigurăm că ușile și ferestrele sunt bine închise și să nu ne facem publică absența.

Dacă observăm „o situație care necesită intervenția autorităților” sau dacă avem „nevoie de sprijin”, trebuie să ne adresăm „celui mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine” sau să apelăm „numărul unic de urgență 112, atunci când situația o impune”.