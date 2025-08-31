Pachetul de măsuri al guvernului pentru reducerea deficitului bugetar vizează marea majoritate a domeniilor de activitate și aproape a tuturor categoriile sociale. Poate cu excepția politicienilor și a celor care-i conduc pe aceștia. Un proiect de act normativ îi are în vedere și pe conducătorii auto. De exemplu, guvernanții au decis că șoferii pot pierde permisul de conducere în cazul în care nu își achită la timp amenzile din sancțiunile contravenționale și înregistrează depășiri ale termenului limită mai mari de trei luni.

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în proiectul de act normativ. Practic, în cazul unui șofer care are permisul suspendat, la expirarea perioadei nu va redobândi dreptul de a conduce dacă nu-și achită amenzile restante.

Pe de altă parte, perioada de suspendare a dreptului de a conduce poate fi redusă în cazul în care șoferul „prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local (…), inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce”, conform proiectului. În cazul amenzilor restante de 3 luni, se va aplica o majorare de 30%, iar la cele vechi de 6 luni se va mai aplica o altă majorare, tot de 30 de procente.

(G. S.)