Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune reforma în domeniul sanitar. În condițiile în care salariații din domeniu, chiar și în vremuri de austeritate, rămân cu salariile neatinse și nu pierd bani, demnitarul punctează faptul că sănătatea are nevoie de reformă profundă „deoarece sunt probleme structurale ignorate ani la rând – dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare”.

„Tocmai aceste lucruri le corectăm acum. Reforma corectă înseamnă:

criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

reorganizarea sistemului de gărzi;

reclasificarea spitalelor;

reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor”, a punctat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În ce privește reorganizarea sistemului de gărzi, măsura a fost anunțată de la începutul anului, iar potrivit ministrului Sănătății aceasta se referă la împărțirea gărzilor în trei categorii mari care vor fi plătite diferențiat, în funcție de responsabilitate și sistemul real de solicitare. Este vorba de gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență. În spitalele de urgență, cel puțin în prima etapă, vor fi introduse gărzi de 12 ore. Sistemul actual de gărzi va fi regândit în urma discuțiilor cu sindicatele și asociațiile profesionale.

Referitor la reclasificarea spitalelor, aceasta a fost motivată de demnitar prin tarife diferite și inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare și categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. În urma evaluării fiecărui spital, pe baza unor criterii obiective de performanță și accesibilitate, va fi stabilită lista spitalelor strategice și noua încadrare a acestora. Criteriile se aplică spitalelor județene de urgență, spitalelor județene clinice de urgență (universitare), spitalelor clinice de urgență, spitalelor clinice monospecialitate și a celor de psihiatrie și măsuri de siguranță. Unitățile sanitare vor fi organizate după tipul și diversitatea serviciilor medicale furnizate; dotările și performanța echipamentelor medicale; resursa umană și complexitatea cazurilor și patologiilor tratate.

Pentru ca un spital să poată fi clasificat drept strategic trebuie să îndeplinească cumulativ criterii minime obligatorii, precum: structură UPU, structură de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, unitate de transfuzii sanguine, bloc operator cu minimum 10 săli de operație, secție ATI clasificată categoria I, dotări esențiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete), activitate de învățământ, cercetare și educație medicală continuă, indicatori clari de calitate (ex.: rata reinternărilor în 48 de ore ≤ 0,5%)

Etapa următoare vizează evaluarea celorlalte spitale, în vederea reîncadrării în categoriile I, II sau III. Astfel, noile categorii de unități sanitare vor fi: spitale strategice, spitale categoria I, spitale categoria II și spitale categoria III, iar ierarhizarea va reflecta complexitatea serviciilor oferite, fără a se referi la personalul medical. (G. S.)