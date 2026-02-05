Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la TaxEU Forum, o parte dintre modificările fiscale pentru companii care ar urma să fie incluse în pachetul de relansare anunțat și așteptat de toată lumea. Printre măsuri se regăsesc și o serie de ajustări cerute de mediul de afaceri pentru regimul de microîntreprindere, astfel încât firmele mici să nu-și mai piardă ușor acest statut din motive punctuale.

Facilități anunțate pentru microîntreprinderi

Conform declarațiilor citate, sunt avute în vedere următoarele schimbări:

Termen mai lung pentru angajarea unicului salariat: perioada în care microîntreprinderea trebuie să angajeze „acel unic angajat” ar urma să crească de la 30 la 90 de zile.

Reintrare în regimul micro după depășirea plafonului: dacă o firmă depășește plafonul și își pierde statutul de micro, ar urma să existe posibilitatea să revină la acest regim atunci când reîndeplinește condițiile (în contextul în care plafonul a fost redus la 100.000 euro).

Vânzarea de active să nu mai „scoată” automat firma din regimul micro: la vânzarea unor imobilizări, venitul respectiv intra în plafon și putea duce la pierderea statutului. Modificarea anunțată ar permite ca o imobilizare vândută pe an să nu fie inclusă în plafon, pentru a evita ieșirea din regim „dintr-o singură vânzare”.

Reglarea situațiilor legate de concedii medicale: este menționată corectarea problemei prin care, dacă angajatul era în concediu medical într-un interval critic (menționat ca 30 de zile), firma putea pierde statutul de microîntreprindere.

Deocamdată, măsurile sunt prezentate ca direcții incluse în pachetul de relansare, urmând ca forma finală (condiții, termene și aplicare) să fie clarificată prin actele normative care vor oficializa schimbările.