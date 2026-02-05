ECONOMIEACTUALITATE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

de Valentin Balanescu

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderiPe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la TaxEU Forum, o parte dintre modificările fiscale pentru companii care ar urma să fie incluse în pachetul de relansare anunțat și așteptat de toată lumea. Printre măsuri se regăsesc și o serie de ajustări cerute de mediul de afaceri pentru regimul de microîntreprindere, astfel încât firmele mici să nu-și mai piardă ușor acest statut din motive punctuale.

Facilități anunțate pentru microîntreprinderi

Conform declarațiilor citate, sunt avute în vedere următoarele schimbări:

  • Termen mai lung pentru angajarea unicului salariat: perioada în care microîntreprinderea trebuie să angajeze „acel unic angajat” ar urma să crească de la 30 la 90 de zile.
  • Reintrare în regimul micro după depășirea plafonului: dacă o firmă depășește plafonul și își pierde statutul de micro, ar urma să existe posibilitatea să revină la acest regim atunci când reîndeplinește condițiile (în contextul în care plafonul a fost redus la 100.000 euro).
  • Vânzarea de active să nu mai „scoată” automat firma din regimul micro: la vânzarea unor imobilizări, venitul respectiv intra în plafon și putea duce la pierderea statutului. Modificarea anunțată ar permite ca o imobilizare vândută pe an să nu fie inclusă în plafon, pentru a evita ieșirea din regim „dintr-o singură vânzare”.
  • Reglarea situațiilor legate de concedii medicale: este menționată corectarea problemei prin care, dacă angajatul era în concediu medical într-un interval critic (menționat ca 30 de zile), firma putea pierde statutul de microîntreprindere.

Deocamdată, măsurile sunt prezentate ca direcții incluse în pachetul de relansare, urmând ca forma finală (condiții, termene și aplicare) să fie clarificată prin actele normative care vor oficializa schimbările.

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
ACTUALITATE

Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
ACTUALITATE

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
ACTUALITATE

Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
ACTUALITATE

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.
Sănătate Neamţ

Gripă aviară confirmată în Neamț

Primul caz de gripă aviară din acest an a...
SOCIAL

FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri,...
ACTUALITATE

Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași,...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale