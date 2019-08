Spirulina este o alga verde albastruie care are forma de spirala atunci cand este privita prin microscop. Este una dintre cele mai vechi alge existente pe pamant si de dezvolta la suprafata lacurilor. Este prezenta in special in lacurile de apa dulce. Aceasta alga a fost consumata inca din perioada aztecilor si aduce in organism o importanta sursa de elemente nutritive.

Pentru ca in compozitia sa exista un numar mare de elemente importante cu proprietati remarcabile terapeutic si nutritiv aceasta este recomandata in mai multe produse. Este o adevarata hrana pentru intregul organism deoarece asigura minerale, proteine si vitamine in cantiati mai mari comparativ cu carnea.

Spirulina se remarca si prin proprietatile sale antioxidante, antiinflamatorii, detoxifiante si antibacteriene care o fac produsul ideal pentru a sustine sanatatea si pentru apreveni si trata o serie de afectiuni importante.

Spirulina este aliatul ideal in lupta cu anemia

Spirulina lupta contra alergiilor si are proprietatea de a combate anemia, in timp ce ajuta la detoxificarea organizmului prin eliminarea radicalilor liberi. Acest produs mentine o sanatate optima a oaselor, elimina simptonele specifice menstruatiei, ajuta la protejarea ficatului si contribuie la tratarea bolilor hepatice, incetineste imbatranirea si consolideaza sistemul imunitar.

Spirulina imbunatateste vederea

Deoarece contine o cantiate importanta de beta carote, spirulina ajuta la imbunatatirea vederii si preintampina mai multe afectiuni cum ar fi cataracta, retinopatia si glacuomul. In plus, ajuta la scaderea nivelului de colesterol din sange si duce la prevenirea aterosclerozei. Toate bolile cardiovasculare sunt eliminate cu ajutorul spirulinei care creste totodata si rezistenta la efort fizic, sustine performanta intelectuala optima si mentine un aspect placut al pieli ajuntand in curele de slabire.

Cum se administreaza corect spirulina

Este foarte important ca spirulina cumparata sa fie proaspata si sa fie cumparata dintr-un magazin de incredere asa cum este Vitacaps.ro, pentru ca efectele sale sa fie cele dorite. Este recomandat de asemenea ca spirulina sa fie administrata conform recomandarilor medicului.

Daca spirulina este administrata sub forma de comprimate, atunci numarul si frecventa se vor stabili tinand cont de varsta pe care o are persoana respectiva, de concentratia pastilei si de scopul final. Poate fi folosita pentru intretinere sau pe post de tratament curativ.

In legatura cu pulberea este de preferat sa se amestece cu apa, sau cu sucuri naturale. Poate fi pusa si in bauturi de tipul smoothie, insa nu se va pune niciodata in lichide fierbinti. Gramajul care se recomanda pe doza si cantitatile zilnice sunt variate in functie de nevoile specifice ale fiecarei persoane.

Absolut toti nutritnetii existenti in spirulina ajuta la buna functionare a organismului sis sustin sistemul imunitar puternic. Spirulina energizeaza organismul si este foarte bogata in vitamine si minerale sau proteine, acizi esentiali si clorofila, fiind cea mai buna sursa de energie.

In plus, spirulina contribuie la o buna functionare a sistemului nervos, reducand starile de anxietate, stres si depresie. Spirulina ajuta si la refacerea celulelor hepatice protejand ficatul prin oferirea unor cantitati foarte mari de vitamine si de proteine. Este recomandata pentru a trata ciroza hepatica sau hepatita cronica.

Din toate aceste motive, o cura cu spirulina se va dovedi benefica pentru sanatate.