CCR: Legea pensiilor magistraților, declarată constituțională. Motivarea nu a fost publicată

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, în ședința din 18 februarie, că legea privind pensiile magistraților este constituțională. Decizia a venit după cinci amânări, iar motivarea nu este publicată încă.

Este a doua oară când Guvernul și-a asumat răspunderea pe un proiect de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Prima variantă a fost respinsă în octombrie anul trecut, din cauza unei probleme de formă, nu de fond.

Ce prevede proiectul

În esență, legea validată de CCR include: