CCR: Legea pensiilor magistraților, declarată constituțională. Motivarea nu a fost publicată

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, în ședința din 18 februarie, că legea privind pensiile magistraților este constituțională. Decizia a venit după cinci amânări, iar motivarea nu este publicată încă.
Este a doua oară când Guvernul și-a asumat răspunderea pe un proiect de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Prima variantă a fost respinsă în octombrie anul trecut, din cauza unei probleme de formă, nu de fond.
Ce prevede proiectul
În esență, legea validată de CCR include:
- creșterea vârstei de pensionare a magistraților de la 48–50 de ani (în prezent) la 65 de ani, vârsta standard din sistemul public;
- majorarea vechimii minime de la 25 la 35 de ani;
- plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.