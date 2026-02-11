CCR amână, din nou, decizia privind reforma pensiilor magistraților

Decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost, din nou, amânată. Curtea Constituțională a României (CCR) a dat un nou termen pentru judecarea contestației formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție la proiectul asumat de Guvernul României.

Această nouă amânare este motivată de solicitarea ICCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind acest proiect.

Reamintim că aceasta este a doua oară când Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Prima formă a proiectului a fost respinsă de CCR la finalul lunii octombrie.

„Proiectul crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani la 65 de ani. Introduce o creștere a vechimii în muncă de la 25 de ani la minim 35 de ani. Nu va mai fi posibilă o pensionare sub 58 de ani”, a susținut în Parlament premierul Ilie Bolojan. Proiectul introduce, de asemenea, o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net.

Reforma asumată de Guvern este puternic contestată de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta din ultimă instituție făcând și sesizarea la Curtea Constituțională.