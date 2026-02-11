JUSTIŢIEACTUALITATEStiri fierbinti

CCR amână, din nou, decizia privind reforma pensiilor magistraților

de Croitoru Angela

CCR amână, din nou, decizia privind reforma pensiilor magistrațilorDecizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost, din nou, amânată. Curtea Constituțională a României (CCR) a dat un nou termen pentru judecarea contestației formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție la proiectul asumat de Guvernul României.

Această nouă amânare este motivată de solicitarea ICCJ de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind acest proiect.

Reamintim că aceasta este a doua oară când Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Prima formă a proiectului a fost respinsă de CCR la finalul lunii octombrie.

Proiectul crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani la 65 de ani. Introduce o creștere a vechimii în muncă de la 25 de ani la minim 35 de ani. Nu va mai fi posibilă o pensionare sub 58 de ani”, a susținut în Parlament premierul Ilie Bolojan. Proiectul introduce, de asemenea, o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net.

Reforma asumată de Guvern este puternic contestată de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta din ultimă instituție făcând și sesizarea la Curtea Constituțională.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
