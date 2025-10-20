CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de pensionare a procurorilor și judecătorilor au fost declarate neconstituționale. Decizia a fost luată în ședința din 20 octombrie a Curții Constituționale a României, după ce a fost amânată de două ori. În esență reforma privind pensiile magistraților stabilea creșterea etapizată, până la 65 de ani, a vârstei de pensionare și limitarea pensiei la 70 de procente din salariu. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, cu unanimitate de voturi sesizarea CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securității juridice, al legalităţii şi neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă. Înalta Curte reafirmă, printr-o voce unitară, că statutul constituţional al judecătorului, al magistraturii în general, nu este un privilegiu, ci o garanţie esenţială a statului de drept, a democraţiei, care nu poate fi desconsiderat”, se arăta în comunicatul instanței supreme emis pe 4 septembrie. Până acum CCR a amânat decizia de două ori (amănunte aici) și s-a pronunțat pe 20 octombrie.

În aceste condiții Opoziția îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce la finalul lunii august a declarat: „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”. Rămâne de văzut dacă hotărârea CCR va influența activitatea instanțelor și parchetelor, magistrații fiind în protest de aproximativ două luni, de la inițierea proiectului de lege referitoare la pensiile de serviciu (amănunte aici).