ACTUALITATEJUSTIŢIEStiri fierbinti

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

de Sofronia Gabi

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituționalăPrevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de pensionare a procurorilor și judecătorilor au fost declarate neconstituționale. Decizia a fost luată în ședința din 20 octombrie a Curții Constituționale a României, după ce a fost amânată de două ori. În esență reforma privind pensiile magistraților stabilea creșterea etapizată, până la 65 de ani, a vârstei de pensionare și limitarea pensiei la 70 de procente din salariu. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, cu unanimitate de voturi sesizarea CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securității juridice, al legalităţii şi  neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă. Înalta Curte reafirmă, printr-o voce unitară, că statutul constituţional al judecătorului, al magistraturii în general, nu este un privilegiu, ci o garanţie esenţială a statului de drept, a democraţiei, care nu poate fi desconsiderat”, se arăta în comunicatul instanței supreme emis pe 4 septembrie. Până acum CCR a amânat decizia de două ori (amănunte aici) și s-a pronunțat pe 20 octombrie.

În aceste condiții Opoziția îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce la finalul lunii august a declarat: „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”. Rămâne de văzut dacă hotărârea CCR va influența activitatea instanțelor și parchetelor, magistrații fiind în protest de aproximativ două luni, de la inițierea proiectului de lege referitoare la pensiile de serviciu (amănunte aici).

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...
ACTUALITATE

Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

Doi tineri au fost răniți, în noaptea de duminică,...
INFRACȚIONAL

MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele sociale

O declarație a șefului ANAF dată în urmă cu...
ECONOMIE

Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online

Peste 50% din totalul angajatorilor activi din județul Neamț...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale