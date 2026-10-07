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Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!

de Croitoru Angela

Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!Revenim asupra cazului de la Oșlobeni, comuna Bodești, cu femeia acuzată că a incendiat gospodăria propriilor părinți, pe fondul unui conflict izbucnit în familie, în prima noapte din luna octombrie 2026. Paguba a fost apreciată la suma de 20.000 de lei de către mama suspectei.

Scandalul în familie ar fi izbucnit ca urmare a comportamentului deranjant al fiicei, spun vecinii. Fiică pe care părinții – cunoscuți în comunitate drept oameni liniștiți și gospodari, nu au mai dorit să o mai primească în casa părintească.

Procurorul confirmă informațiile

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, confirmă detaliile pe care “Mesagerul de Neamț” și “zch.ro” le relata într-un material publicat a doua zi după incendiu (materialul îl puteți reciti aici).

“În baza mijloacelor de probă administrate, procurorul a reţinut, în esenţă, faptul că, în noaptea de 01/02.10.2026, în intervalul premergător manifestării vizibile a incendiului în jurul orei 01:30, inculpata A.I.R. a revenit la gospodăria persoanei vătămate F.A., situată în satul Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț și a pătruns în curte, încălcând obligația de a păstra distanța minimă de 100 de metri față de locuință. n aceeași împrejurare, a provocat intenționat, prin folosirea unei surse de flacără, incendiul care a distrus ori degradat grajdul, magazia și bunurile depozitate, producând un prejudiciu estimat de persoana vătămată la 20.000 lei și punând în pericol alte bunuri”.

La data de 03.10.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamţ a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatei pentru o perioadă de 30 de zile, aceasta fiind admisă.  Anterior, la data de 02.10.2026, inculpata a fost reţinută pe o durată de 24 de ore.

Cercetările se desfășoară în continuare sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ”, precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.

Angela Croitoru 

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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