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Caz de cruzime împotriva animalelor la Oniceni. Un tânăr a spânzurat un câine de graiferul unui tractor

de Croitoru Angela

Un tânăr, în vârstă de 20 de ani, de la Valea Ursului, a făcut un gest de o cruzime extremă, care a oripilat opinia publică din comuna Oniceni, unde s-a întâmplat fapta. În urmă cu câteva zile, la căderea întunericului, a legat cu o sfoară un câine de un tractor.

Poliția a fost sesizată în legătură cu acest caz de către o Asociație de protecție a animalelor, numită Ramses.

Caz de cruzime împotriva animalelor la Oniceni. Un tânăr a spânzurat un câine de graiferul unui tractorDin cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la data de 16 august a.c., în jurul orei 22:30, un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Valea Ursului, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Oniceni, ar fi ucis un câine de talie mare, care aparținea unei femei din aceeași localitate. Potrivit primelor date rezultate din anchetă, exemplarul canin ar fi fost legat cu o frânghie și atârnat de graiferul unui tractor, în urma acestei acțiuni animalul decedând. În urma administrării probatoriului, la data de 18 august a.c., față de tânărul de 20 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, arată comunicatul IPJ Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă

A.C.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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