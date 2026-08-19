Caz de cruzime împotriva animalelor la Oniceni. Un tânăr a spânzurat un câine de graiferul unui tractor

Un tânăr, în vârstă de 20 de ani, de la Valea Ursului, a făcut un gest de o cruzime extremă, care a oripilat opinia publică din comuna Oniceni, unde s-a întâmplat fapta. În urmă cu câteva zile, la căderea întunericului, a legat cu o sfoară un câine de un tractor.

Poliția a fost sesizată în legătură cu acest caz de către o Asociație de protecție a animalelor, numită Ramses.

„Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la data de 16 august a.c., în jurul orei 22:30, un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Valea Ursului, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Oniceni, ar fi ucis un câine de talie mare, care aparținea unei femei din aceeași localitate. Potrivit primelor date rezultate din anchetă, exemplarul canin ar fi fost legat cu o frânghie și atârnat de graiferul unui tractor, în urma acestei acțiuni animalul decedând. În urma administrării probatoriului, la data de 18 august a.c., față de tânărul de 20 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, arată comunicatul IPJ Neamț.

Foto ilustrativă: arhivă

A.C.