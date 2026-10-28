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Caz ciudat la Roman. Polițist-negociator pentru calmarea unei femei care bătea cu o butelie în ușă

Vlad Bălănescu
de Vlad Bălănescu

Caz ciudat la Roman. Polițist-negociator pentru calmarea unei femei care bătea cu o butelie în ușăO întâmplare rar întâlnită în cazuistica polițiștilor și cadrelor ISU din Neamț s-a petrecut pe data de 28 octombrie 2026, în orașul Roman. La ora 09:44, oamenii legii au primit un apel „ciudat” de la un bărbat din municipiul menționat.

Acesta sesiza că o femeie bate cu o butelie în ușă, din interiorul unui apartament din oraș. La locul indicat a fost direcționat un echipaj de intervenție și un negociator, precum și pompieri, pentru a facilita accesul în imobil.

După câteva ore de parlamentări cu romașcanca ce se manifesta anormal, forțele de ordine au intrat în imobil, iar femeia urma să fie internată în spital, pentru un consult medical psihiatric. Se fac cercetări pentru a se stabili ce a determinat comportamentul descris.

Dan Sofronia

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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