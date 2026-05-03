SOCIALACTUALITATEIAȘI

Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!

de Croitoru Angela

O misiune de căutare a unei persoane dispărute, în vârstă de 92 de ani, din satul Comarna, comuna cu același nume din județul Iași, a mobilizat forțe de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, care s-au deplasat la locul solicitării cu o autospecială de serviciu (AServ) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), încadrate cu 6 subofițeri.

Femeia, cunoscută ca fiind confuză, era de negăsit, iar timpul devenea un factor critic. În astfel de momente, fiecare minut contează, iar intervențiile sunt ghidate nu doar de proceduri, ci și de o profundă empatie față de viața umană„, a transmis căpitan George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!Finalul a fost unul fericit: „datorită unui gest simplu, dar esențial: o tânără, Bianca Adăscăliței, a întâlnit-o întâmplător pe bătrână și, fără să știe inițial că este căutată, i-a oferit hrană și apă. Ulterior, aflând de la jandarmi despre dispariție, aceasta s-a întors în zona în care o văzuse și a reușit să o găsească.

Gestul ei nu este întâmplător. Bianca este sora unui pompier din cadrul Dispeceratului Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, iar implicarea sa reflectă, dincolo de uniformă, valorile care se transmit în familie: grija față de oameni, responsabilitatea și dorința de a ajuta.Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!

Această intervenție evidențiază faptul că empatia pompierilor nu se oprește la limita intervenției operative. Ea merge mai departe, se transmite în comunitate și în familie, devenind un reflex firesc de a interveni atunci când cineva are nevoie de ajutor.

Prioritatea salvării vieților – fie ele ale oamenilor sau ale animalelor – rămâne esențială în toate misiunile desfășurate. Sistemul integrat de urgență, activat prin apelarea numărului unic 112, demonstrează încă o dată importanța colaborării dintre instituții și cetățeni.Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!

Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism, implicare și umanitate„, a conchis sursa citată.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Vaslui. Surpriză în dosarul de luare de mită al fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru
Vaslui. Surpriză în dosarul de luare de mită al fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru
Articolul următor
Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții
Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții

Ultima ora

ACTUALITATE

Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni în Bicaz

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din...
Stiri fierbinti

Dronă prăbușită în județul Suceava, la 20 de km de granița cu Ucraina

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de către echipa de...
ACTUALITATE

Botoșani. Casă distrusă după o deflagrație la Cristești

Acoperișul unei locuințe a sărit în aer și din...
ACTUALITATE

Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții

Nu mai puțin de 92 de elemente de muniție...
Justiţie Vaslui

Vaslui. Surpriză în dosarul de luare de mită al fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru

Tribunalul Vaslui a eliminat cea mai mare parte din...

Categorii