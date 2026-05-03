Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!

O misiune de căutare a unei persoane dispărute, în vârstă de 92 de ani, din satul Comarna, comuna cu același nume din județul Iași, a mobilizat forțe de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, care s-au deplasat la locul solicitării cu o autospecială de serviciu (AServ) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), încadrate cu 6 subofițeri.

„Femeia, cunoscută ca fiind confuză, era de negăsit, iar timpul devenea un factor critic. În astfel de momente, fiecare minut contează, iar intervențiile sunt ghidate nu doar de proceduri, ci și de o profundă empatie față de viața umană„, a transmis căpitan George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași. Finalul a fost unul fericit: „datorită unui gest simplu, dar esențial: o tânără, Bianca Adăscăliței, a întâlnit-o întâmplător pe bătrână și, fără să știe inițial că este căutată, i-a oferit hrană și apă. Ulterior, aflând de la jandarmi despre dispariție, aceasta s-a întors în zona în care o văzuse și a reușit să o găsească.

Gestul ei nu este întâmplător. Bianca este sora unui pompier din cadrul Dispeceratului Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, iar implicarea sa reflectă, dincolo de uniformă, valorile care se transmit în familie: grija față de oameni, responsabilitatea și dorința de a ajuta.

Această intervenție evidențiază faptul că empatia pompierilor nu se oprește la limita intervenției operative. Ea merge mai departe, se transmite în comunitate și în familie, devenind un reflex firesc de a interveni atunci când cineva are nevoie de ajutor.

Prioritatea salvării vieților – fie ele ale oamenilor sau ale animalelor – rămâne esențială în toate misiunile desfășurate. Sistemul integrat de urgență, activat prin apelarea numărului unic 112, demonstrează încă o dată importanța colaborării dintre instituții și cetățeni.

Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism, implicare și umanitate„, a conchis sursa citată.