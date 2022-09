Până ce specialiștii Primăriei Piatra-Neamț și ai Inspectoratului Școlar Neamț se vor lămuri cine trebuie să angajeze directorul Creșei Piatra-Neamț, să mai observăm încă un aspect asupra căruia părțile se războiesc.

Este vorba de numărul angajaților creșei, asupra căruia reprezentanții celor două instituții au discurs contradictoriu, iar diferența este semnificativă. Pe de o parte, Florentina Luca-Moise vorbește de 107 angajați în total. „Schema de personal a Creșei Piatra-Neamț am văzut că au 107 posturi ocupate, la 183 de copii. Am la dispoziție încadrarea pusă la dispoziție de fostul coordonator de creșă și eu văd aici în listele mele 107 posturi ocupate! Nu este treaba noastră, a Inspectoratului Școlar, este clar treaba Primăriei Piatra-Neamț cum au angajat, câți oameni au angajat. Eu vreau să scot în evidență că am văzut acolo că au doi administratori financiari și au un secretar. Respectivele persoane trebuiau să opereze și să încadreze oamenii conform legii. Acei oameni au prestat o muncă și nici la ora actuală nu au încadrarea și nu se regăsesc în nici un sistem Revisal sau altceva. Nu Inspectoratul Școlar Județean este angajatorul!”, a declarat șefa IȘJ Neamț în emisiunea „Cafeaua de dimineață”, iar întreaga declarație poate fi vizionată aici de la minutul 23.

În direct în emisiune a intrat și primarul Andrei Carabelea, care a anunțat 54 de angajați, jumătate decât cea precizată de șefa IȘJ Neamț. „Nu știu de a prezentat doamna inspector aceste cifre, sunt 54 de persoane – asistenți medicali, îngrijitori, magazineri, bucătari, infirmieri. Acest număr se încadrează în limitele legale. Nu sunt 107, e absurdă cifra!”, a precizat primarul de Piatra-Neamț, declarație ce poate fi urmărită de la minutul 43.43 aici.

Cristina Iordache