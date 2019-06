In cazul in care te-ai hotarat sa utilizezi podul sau mansarda casei tale, mai intai vei avea nevoie de o scara pentru accesul in pod. De obicei acestea sunt livrate pre-asamblate iar pentru asamblarea lor nu este nevoie de un expert. Daca te consideri o persoana cat de cat iscusita si respecti cu atentie instructiunile de asamblare, vei reusi sa montezi scara rabatabila pod singur, intr-un timp rezonabil ce n-ar trebui sa depaseasca maximum 2 ore.

In cele ce urmeaza vom incerca sa va prezentam o serie de idei si sfaturi utile care sa va ajute inainte de achizitionarea unei scari retractabile de pod. Trebuie sa stiti ca in afara de model, calitate si pret, mai exista o serie de factori pe care trebuie sa-i luati in considerare precum: spatiul disponibil de montare al scarii, daca doresti o usa pod cu scara fixa sau rabatabila sau destinatia podului, fie ca vorbim despre un spatiu de depozitare sau despre o mansarda locuibila.

Primul lucru la care ar trebui sa ne gandim este spatiul disponibil. Scara mansarda este conceputa sa se potriveasca la dimensiunea decupajului de usa pod, existent in tavan. In cazul in care rama scarilor nu se potriveste exact pe dimensiune, atunci va fi nevoie sa se procedeze la largirea caii de acces. Un sfat important este acela de a avea mare grija la partea inferioara a scarilor pentru a se evita alunecarea in momentul in care acestea sunt deschise.

Un alt aspect foarte important este si tipul ramei ales la scara pentru pod. In cele mai multe cazuri, podea podului sau a mansardei sunt facute din traverse de cherestea care trebuie evitate a se taia si astfel, pozitia ramei ar trebui stabilita intre acestea. Daca totusi, spatiul intre traverse nu este suficient, in acest caz va trebui intradevar sa apelezi la suportul unui profesionist.

Nu trebuie sa uitam ca lungimea si greutatea scarilor de acces in pod este la fel de importanta, mai ales ca acestea vin in diferite dimensiuni sau materiale, asa ca aveti mare grija la masuratori. Cand vorbim de rezistenta si tipul materialului din care va fi confectionata scara, cel mai bine ar fi sa achizitionati o scara ce va fi capabila sa suporte cea mai grea persoana din casa, plus o sarcina aditionala de aproximativ 25% din greutatea acesteia.

Atentie mare la cap! Este de preferat ca rama sa fie prevazuta cu o deschidere suficient de mare astfel incat sa nu te expui riscului de accidentare de fiecare data cand ai nevoie sa depozitezi in pod sau mansarda, un obiect mai voluminos.

Majoritatea scarilor de acest tip sunt confectionate din lemn sau metal, dar noi iti propunem sa alegi variantele care au si rol de superizolare termica si care sa fie rezistente si la foc. Scara acces pod din gama producatorului Fakro – cel mai mare producator din Europa de scari de pod, devine astfel, alegerea perfecta pentru casa ta. Si pentru ca cei mai multi dintre noi ne indreptam atentia catre solutii bune la costuri acceptabile, produsele Fakro se bucura de un raport calitate-pret surprinzator de avantajos.

Pentru gama completa si detalii suplimentare despre preturi, dimensiuni sau modelele de scari rabatabile potrivite pentru locuinta ta, te invitam sa arunci o privire magazinului nostru on-line www.deposib.ro la sectiunea – scari pod mansarda.