Atunci cand doresti sa achizitionezi un aparat de aer conditionat mai simplu de instalat, o buna varianta ar fi sa optezi pentru un model portabil. Acesta nu are unitate ce trebuie montata la exterior, ci o singura parte care vine in locuinta. Trebuie insa sa ai in vedere faptul ca va trebui sa scoti totusi la exterior furtunul de evacuare a aerului, deci, tot va trebui sa gauresti peretele sau geamul.

Daca esti de parere ca un astfel de produs ar putea fi o alegere potrivita pentru nevoile tale, va trebui ca in achizitionarea lui sa tii cont de o serie de aspecte. Iata care sunt cele mai importante din punctul nostru de vedere:

1. Capacitatea si suprafata de racire

Am ales sa discutam de aceste doua detalii in acelasi timp, deoarece ele sunt legate unele de altele. Mai exact, capacitatea de racire a unui anumit model iti da informatii cu privire la suprafata pentru care el va fi potrivit.

Fiind vorba de modele portabile, acestea nu sunt extrem de performante si au de regula intre 5000 si 14000 BTU, ceea ce inseamna ca pot sa dea eficienta pentru incaperi cuprinse intre 10 si 40 mp.

La fiecare produs in parte ti se vor da aceste detalii, mai exact ti se va spune ce capacitate de racire are si pentru cati metri patrati e recomandat.

2. Dimensiunile

Aparatele portabile se pozitioneaza de regula pe sol si ocupa mai mult loc decat unitatea din interior a unui model clasic. Avand in vedere acest lucru, trebuie sa tii cont de dimensiunile pe care le are un astfel de device si sa alegi un model pentru care ai suficient spatiu in locuinta ta.

3. Functiile si caracteristicile cheie

La acest capitol sunt multe lucruri de luat in calcul, insa noi ti le vom aminti pe cele mai importante:

Functiile de climatizare – daca alegi un articol performant, acesta te poate ajuta nu doar sa racesti aerul din incapere, ci sa il si incalzesti. Totodata, mai sunt si variante care elimina umiditatea excesiva sau ventileaza anumite spatii.

Timer – e o dotare care iti va permite sa intrebuintezi device-ul intr-un mod mai simplu si placut, deoarece il poti programa sa porneasca si sa se opreasca atunci cand ai nevoie.

Control prin telecomanda – daca nu vrei sa te mai deplasezi la unitatea de comanda de fiecare data cand doresti sa faci anumite setari, totul e mai simplu cu un accesoriu precum telecomanda.

Inverter – ajuta la economisirea energiei, deoarece functioneaza la curent continuu si se adapteaza cu usurinta la temperaturile din incapere.

Filtre – sunt prezente pe modelele construite in asa fel incat sa purifice aerul cat mai bine si sa nu ai probleme cu alergiile, bacteriile sau alte inconveniente de acest fel.

Prezenta rotilor la baza – e o caracteristica ce contribuie la usurinta in manevrare, deoarece aceste device-uri nu sunt foarte usoare.