Persoanele fizice și juridice din județul Neamț dețin, în mod oficial, 4.336 de arme de diferite categorii și calibre. Informația a fost furnizată de comisarul șef de poliție Marius Boteanu din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentată activitatea instituției pentru primele 7 luni din acest an. „Pe această linie, în scop preventiv și de constatare, au fost desfășurate 18 acțiuni și 133 de controale. În cadrul activităților au fost întocmite 31 de dosare penale, iar la nivelul structurii se efectuează cercetări față de 36 de suspecți cu privire la săvârșirea a 60 de infracțiuni prevăzute de Codul penal și legi speciale”, a declarat comisarul șef Marius Boteanu. În perioada analizată polițiștii specializați au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale care au totalizat 21.600 lei.

De asemenea, au avut loc 41 de percheziții domiciliare în cadrul dosarelor penale în care se fac cercetări pentru infracțiuni la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase. Au fost confiscate mai multe categorii de bunuri între care 237 de kilograme de articole pirotehnice, 37 de arme, 342 de muniții, 350 grame mercur și 88.000 kilograme de deșeuri nepericuloase și periculoase – aici fiind vorba în general de deșeuri din dezmembrarea ilegală de vehicule.

În perioada analizată au fost dispuse 28 de anulări a permiselor de portarmă în general din cauza neprezentărilor la viză sau ca măsură complementară la contravenții. S-au mai dispus și trei suspendări a dreptului de deținere a armelor ca urmare a inculpării. Anchetatorii au ridicat 37 de arme din care cele mai multe, 29 erau neletale deținute ilegal, 8 letale deținute legal și două neletale deținute legal. În ce privește faptele de braconaj, anchetatorii nu au găsit trofee, dar au dat de 10 kilograme de carne de vânat.

În realizarea activității polițiștii din cadrul SAESP utilizează instrumente precum RNAi – Registrul Național al Armelor Integrat și E-ARM. Primul funcționează în cadrul IGPR și presupune prelucrarea datelor cu privire la evidența armelor și a deținătorilor de arme și muniții. E-ARM este sistemul de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme, și explozivi care are drept scop reducerea timpul de verificare și soluționare a cererilor depuse pentru obținerea documentelor de autorizare solicitate de persoane fizice și juridice, pentru a procura, deține, purta și folosi arme.

(G. S.)