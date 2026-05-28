Cât însumează restanțele salariale ale magistraților – peste un miliard de euro

Restanțele salariale ale magistraților, suma datorată conform Înaltei Curți de Casație și Justiție la care sunt calculate dobânzi și penalități de întârziere, se cifrează la peste un miliard de euro, mai exact circa 5,2 miliarde de lei, arată o anchetă realizate de g4media.ro. Sursa citată a solicitat Liei Savonea, președinta ÎCCJ, să precizeze exact despre ce sumă este vorba, dar jurnaliștii g4media nu au obținut un răspuns oficial, ci doar un comunicat postat rapid pe site-ul instituției. În document se arată că „Cifrele vehiculate public sunt prezentate într-o manieră exagerată și fără context, pentru a induce artificial ideea unor privilegii și a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar” (amănunte aici).

Totuși, cifra reală este cea un miliard de euro și apare în minuta procesului intentat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și a Ministerului de Finanțe. Instanța supremă solicita reclamanților să aloce banii datorați magistraților ca drepturi salariale restante, sume stabilite prin decizii judecătorești. Litigiul s-a judecat la Curtea de Apel București pe repede înainte, excepțiile și apărările Guvernului și ale Ministerului de Finanțe fiind respinse, iar pretențiile ÎCCJ au fost acceptate integral.

G4media mai arată că la acel moment întregul buget al instanțelor judecătorești era proiectat la 9,1 miliarde de lei, din care peste 4 miliarde erau sume datorate magistraților și stabilite prin hotărâri judecătorești, la care se mai adăugau dobânzi și penalități de 1,2 miliarde de lei. În acest fel, pentru funcționarea tuturor instanțelor judecătorești din țară, timp de un an, mai rămâneau doar 3,9 miliarde.