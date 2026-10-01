ECONOMIEACTUALITATE

Cât costă rovinieta de la 1 octombrie

de Vlad Bălănescu

De astăzi, joi – 1 octombrie 2026, tariful pentru rovinietă se modifică, șoferii de autoturisme vor plăti rovinieta în funcție de durată și de norma de poluare a vehiculului. Noua grilă introduce tarife distincte pentru tipuri de mașini diferite: mașinile electrice, Euro VI, Euro V-IV și Euro III-0. Tarifarea nouă se face după o directivă europeană, pe principiul „poluatorul plătește”.

Astfel, prețul unei roviniete de 12 luni variază între 228 de lei pentru vehiculele electrice și 330 de lei pentru mașinile încadrate Euro III-0.

Cât costă rovinieta de la 1 octombrie

Noua platformă oficială pentru plată a devenit operațională

CNAIR anunță că, de la 1 octombrie, noua platformă oficială (https://etoll.ro) pentru plata toll și a rovinietei a fost recepționată și este operațională, de la ora 00.00!

“Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt:

  • Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;
  • Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:
  • https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985
  • https://play.google.com/store/apps/details…
  • Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;
  • Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS”, precizează sursa citată.

CNAIR dă asigurări utilizatorilor că eventualele situații de funcționare necorespunzătoare a sistemului vor fi sancționate potrivit Legii nr. 226/2023.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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