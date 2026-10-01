Cât costă rovinieta de la 1 octombrie

De astăzi, joi – 1 octombrie 2026, tariful pentru rovinietă se modifică, șoferii de autoturisme vor plăti rovinieta în funcție de durată și de norma de poluare a vehiculului. Noua grilă introduce tarife distincte pentru tipuri de mașini diferite: mașinile electrice, Euro VI, Euro V-IV și Euro III-0. Tarifarea nouă se face după o directivă europeană, pe principiul „poluatorul plătește”.

Astfel, prețul unei roviniete de 12 luni variază între 228 de lei pentru vehiculele electrice și 330 de lei pentru mașinile încadrate Euro III-0.

Noua platformă oficială pentru plată a devenit operațională

CNAIR anunță că, de la 1 octombrie, noua platformă oficială (https://etoll.ro) pentru plata toll și a rovinietei a fost recepționată și este operațională, de la ora 00.00!

“Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt:

Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:

https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985

https://play.google.com/store/apps/details…

Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;

Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS”, precizează sursa citată.

CNAIR dă asigurări utilizatorilor că eventualele situații de funcționare necorespunzătoare a sistemului vor fi sancționate potrivit Legii nr. 226/2023.

Angela Croitoru