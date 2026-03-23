Câștigătorul Trofeului „Florile Ceahlăului” 2026 și lista completă a laureaților

Ediția a XXXVI-a a Festivalului-concurs național „Florile Ceahlăului” s-a încheiat la Piatra Neamț, desemnându-l câștigător pe naistul Viorel Papuc din Argeș. Competiția, desfășurată între 20 și 22 martie 2026, a adunat 82 de tineri artiști din toate regiunile țării.

Evenimentul, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Casei de Cultură a Sindicatelor a inclus două secțiuni, canto tradițional și instrumente populare, structurate pe categorii de vârstă.

Lista completă a câștigătorilor

Trofeul Festivalului:

Viorel PAPUC (Argeș)

Premiul I

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 10-14 ani):

Bianca LIXANDRU (Zlatna, Alba)

Jean Constantin MOTFOLEA (Rediu, Neamț)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 10-14 ani):

Kevin Nicholas GOGAN (Bacău)

Andrei Eduard PLĂMĂNESCU (Mioveni, Argeș)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 15-19 ani):

Andrei Nicolae CHELBA (Starchiojd, Prahova)

Daria COSTEA (Sâncel, Alba)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 15-25 ani):

Mihai ABĂLOAIEI (Piatra-Neamț)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 20-25 ani):

Alice Olivia GHILE (Zalău, Sălaj)

Bianca Diana POPA (Oradea, Bihor)

Premiul II

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 10-14 ani):

Elena Cristina CREANGĂ (comuna Botoșana, Suceava)

Riccardo Nicolas STANCIU (Valea Bujorului, Giurgiu)

Ioan Antonio ȚUPU (Piatra Șoimului, Neamț)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 10-14 ani):

Luca Mihai VOAIDEȘ (Bicazu Ardelean, Neamț)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 15-19 ani):

Casian MIHUȚ (Tilecuș, Bihor)

Bianca Maria MOLDOVAN (Fălticeni, Suceava)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 15-25 ani):

Luca Andrei TĂMBESCU (Bascov, Argeș)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 20-25 ani):

Alexandra RĂSTOACĂ (Suceava)

Premiul III

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 10-14 ani):

Andreea MACOVEI (Nedelea, Prahova)

Sofia Mihaela OPRIȚA (Râmnicu Vâlcea)

Iustin Ioan RADU (Moldoveni, Neamț)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 10-14 ani):

Ioana Cristina GHEȚU (Cosoba, Giurgiu)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 15-19 ani):

Aura Maria ȘERBAN (Constanța)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 15-25 ani):

Andrei Ștefan COSTA (Oradea, Bihor)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 20-25 ani):

Constantina Cornelia ORLEANU (Turceni, Gorj)

Mențiuni

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 10-14 ani):

Sebastian Alexandru ALECSA (Piatra-Neamț)

Daria Elena DRAGOTĂ (Târgu Jiu, Gorj)

Amalia Rebeca ȘTIRBU (Vorona, Botoșani)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 15-19 ani):

Mihaela CATANĂ (Târgu Neamț)

-Secțiunea instrumente populare (categoria de vârstă 15-25 ani):

Patrisiia IVANETS (Cernăuți, Ucraina)

-Secțiunea canto tradițional (categoria de vârstă 20-25 ani):

Raul Vasile BALOGH (Boiu, Mureș)

Sabina Cristina DIAC (sat Bălușești, comuna Icușești, Neamț)

De asemenea, au fost acordate două premii speciale, pentru costum (Denisa Maria Giurgiu, Cluj) și pentru originalitate și repertoriu arhaic (Simona Maria Violeta Beșleagă, Vaslui).

Juriul ediției, condus de etnomuzicologul Elise Stan, a fost alcătuit din specialiști în domeniu, printre care Roxana Daniela Gibescu, Florentina Buzenschi, Delia Stoian Irimie, Liliana Maria Vlase, Laurențiu Ursache, Ciprian Chițu și Ioan Bogdan Cudalbu

Foto: Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț