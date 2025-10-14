ECONOMIEACTUALITATE

Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țara

de Sofronia Gabi

Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țaraAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță o amplă operațiune de control la casele de amanet. Acțiunea are loc la nivel național și vizează peste 3.700 de societăți comerciale de profil și puncte de lucru. „Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiară a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste și pierderi – și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice (situația patron bogat, firmă săracă), prin corelație cu analizele Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, anunță un comunicat dat de instituție.

Datele obținute de Centrul Național de Informații Fiscale relevă faptul că există cazuri în care entitățile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii dețin bunuri sau venituri semnificative. Controalele vor fi țintite și vor viza atât legalitatea funcționării acestor entități, cât și conformarea fiscală a entităților comerciale și a persoanelor fizice implicate. „ANAF va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat. Aceste demersuri se înscriu în cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, având ca scop principal creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea corectă și completă a veniturilor impozabile, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”, mai arată sursa citată.

Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentă a datelor fiscale și financiare, ANAF urmărește să acționeze proactiv, direcționând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. „Acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecție fiscală și contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii”, arată ANAF.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie
Articolul următor
Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
INFRACȚIONAL

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Scandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina...
RELIGIE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie...
ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Categorii

ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
INFRACȚIONAL

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Scandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina...
RELIGIE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie...
ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei
EVENIMENT

Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va...
ECONOMIE

Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Cel de-al doilea târg anual de job-uri care are...
INFRACȚIONAL

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

Acțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale