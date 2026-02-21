„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenariile luate în calcul, a declarat joi, 19 februarie, după ședința de Guvern, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că nu poate oferi, deocamdată, detalii privind forma finală a programului, deoarece decizia depinde de Legea bugetului și de alocarea care va reveni Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministra a arătat că urmează discuții cu Ministerul Finanțelor, însă abia după aprobarea bugetului național va putea fi stabilită „limita maximală” a sumelor care pot fi alocate prin AFM în 2026 și împărțirea acestora pe proiecte.

„Avem mai multe scenarii. (…) Este unul dintre scenarii (transformarea în «Casa Verde Baterii»), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an”, a spus Diana Buzoianu, subliniind că ar fi „neserios” să avanseze cifre în lipsa unui buget aprobat.

Măsura ar putea fi benefică pentru sistemul național energetic prin creșterea gradului de stocare a energiei electrice și a creșterii consumului la cei care au instalat deja panouri fotovoltaice. (M.N.)