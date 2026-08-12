Casa Verde 2026, redesenat: baterii pentru prosumatori și renunțarea la „cursa primului click”

Programul Casa Verde Fotovoltaice, mult întârziat anul acesta, ar urma să fie restructurat în 2026: finanțarea va fi direcționată către baterii de stocare, iar panourile fotovoltaice nu ar mai fi incluse, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Noua orientare vine după mai multe sesiuni în care statul a susținut instalarea panourilor în gospodării, fără să ofere o componentă comparabilă pentru stocarea energiei produse. Ministra afirmă că tocmai această lipsă a bateriilor limitează folosirea eficientă a energiei solare și menține dependența de rețea în orele de seară. „Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a declarat Diana Buzoianu.

Estimarea Ministerului Mediului este că programul ar putea duce la instalarea unei capacități de stocare de cel puțin 200 MWh. Energia acumulată în gospodării ar urma să fie consumată în perioadele de vârf, când producția fotovoltaică este redusă și România recurge mai des la importuri.

Cine ar putea fi vizat

În lipsa ghidului AFM, nu există încă reguli oficiale privind beneficiarii, valoarea finanțării sau documentele necesare. Totuși, caracterul exclusiv dedicat bateriilor sugerează că principalii beneficiari ar putea fi proprietarii care au deja instalații fotovoltaice funcționale.

Pe baza sesiunilor precedente, solicitanții pot pregăti documente privind proprietatea imobilului, situația fiscală, adresa de implementare și contractul de furnizare a energiei electrice. Racordarea instalației fotovoltaice și statutul de prosumator ar putea fi condiții importante, însă acestea trebuie confirmate prin ghid.

Finanțarea ar putea fi acordată după criterii de competitivitate

Diana Buzoianu a anunțat și intenția de a renunța la sistemul „primul venit, primul servit”, criticat pentru faptul că transformă depunerea dosarelor într-o competiție de câteva secunde în platforma informatică.

„Pentru prima dată, vom schimba cu totul politica Fondului pentru Mediu”, a declarat ministrul, referindu-se la criteriile de acordare a finanțărilor.

Rămâne de văzut ce va însemna concret „competitivitate”: punctaj bazat pe criterii tehnice, plafonări, prioritizarea anumitor categorii de beneficiari sau o altă formulă, o contribuție a beneficiarului. Până la publicarea ghidului, beneficiarii pot avea certitudine doar asupra direcției anunțate politic: Casa Verde 2026 ar urma să însemne baterii, nu panouri fotovoltaice.(Z.C.H.)