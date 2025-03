Casa „Sofia” din Bălțătești, o locație unde intimitatea se întrepătrunde cu liniștea și relaxarea, într-un cadru natural. Situată în centrul comunei, în imediata apropiere de stațiunea Bălțătești, Casa „Sofia” pune la dispoziția oaspeților un număr de 7 camere, inclus și un apartament, o terasă spațioasă, un foișor dotat cu grătar, spațiu pentru joacă, locuri de parcare etc.

De administrarea frumoasei locații se ocupă domnul Funingănă Gelu și soția sa, care se străduiesc să ofere oaspeților, servicii ireproșabile, punându-se mereu la dispoziția acestora.

Domnul Funingănă Gelu, administratorul Casei „Sofia”: „De la deschiderea sa în 2018, Casa Sofia a fost apreciată an de an de către oaspeții care ne-au trecut pragul. Cu bucurie și recunoștință, anunțăm că am primit din nou nota 9.6 pe Booking.com la Traveller Review Awards 2025!

Aceasta nu este doar o notă, ci un semn al încrederii și aprecierii voastre, al celor care ne-ați ales pentru momente de relaxare și vacanțe frumoase. Fiecare recenzie, fiecare gând bun ne motivează să oferim în continuare ospitalitate la cele mai înalte standarde.

La Casa Sofia, sunteți așteptați mereu cu drag! Vă mulțumim pentru încredere!”

Adresă: Str. Băilor, nr. 3

Contact: 0755 142 097