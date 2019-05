Faptele: O casă din comuna Vânători-Neamț este prădată și vandalizată de mai mulți ani, de către țigani din cartierul Fagi. Cel puțin așa susțin proprietarii, familia Mihai și Ioana Gogu și vecinii. Ceea ce poate părea bizar este că vecinii familiei susțin că știu cine este făptașul.

Că țiganii nu mai au teamă să spargă o casă, cum e cea a familiei Gogu, chiar dacă ea se află în centrul comunei și este situată chiar la drumul național ce traversează comuna, nu mai miră pe nimeni. „Avem o mare problemă și doar dumneavoastră ne puteți ajuta. Suntem la muncă în Italia și avem casă la Vânători. Dar nu mai avem liniște cu țiganii de acolo. Recent, într-o noapte mi-au spart iar casa. E a nu știu câta oară. Când mi-au spart casa prima oară acum câțiva ani mi-au furat lucruri de valoare și, când am venit în țară cu soțul într-un mic concediu, am mai dus din lucrurile bune pe la rude. Acum mi-au spart geamurile și mi-au furat niște covoare. Au ajuns să-și facă nevoile și în casă. Cum e posibil așa ceva? Acum doi ani când am venit acasă ultima oară, am fost personal la postul de poliție din comună. Și ne-au întrebat dacă avem dovezi sau martori. Păi eu nu sunt polițist ca să caut eu hoții. Mi se sparge și mi se vandalizează casa de foarte mulți ani. De peste zece ani. Nici vecinii nu au curaj să iasă afară noaptea de frică. Și la vecini li s-au furat găini și alte lucruri din curte, dar chiar și din casă. Au venit acești țigani de la Oglinzi și au umplut prundul. Au făcut bordeie pe prund și au numai drepturi. Toți vecinii mei știu cine mi-a spart casa. Numai poliția nu știe. Acum doi ani am găsit rahat în casă și au luat cămăși din dulap și s-au șters la fund. Am bătut cuie și în geam. Chiar nu mai există lege și dreptate în România? Noi stăm aici și muncim de foarte mulți ani, ca să facem un ban și să ne putem întoarce și noi într-o bună zi la casa noastră. Dar o așa bătaie de joc nu am mai văzut”, ne declară prin telefon Ioana Gogu.

La fața locului am găsit geamuri sparte, uși distruse, bucăți de sticlă prin toată casa. Una dintre vecinele familiei Gogu ne întâmpină și ne dă binețe. Ne arată casa unde proprietarii sunt familia Gogu, dar ne îndrumă și spre femeia care are cheile casei.

Mărturiile sunt mai mult decât concludente: „Mereu avem probleme cu țiganii. Intră prin curțile oamenilor și fură găini, și alte cele. Ne-am săturat”.

O altă vecină, rudă cu familia Gogu, cea care are cheile de la casă: „Cine i-a adus aici, maică? Cine i-a adus pe țigani aici? Că numai probleme fac. Am fost la poliția din comună, atunci când s-a mai spart casa și mi-au răspuns că ei nu stau să păzească casele oamenilor. Dar se știe cine e. Toți știm, numai Poliția din comună nu știe. Ăla care a sparta casa a fost arestat tot pentru furt, dar acum a fost eliberat. Și iar s-a apucat de furat”.

Un vecin bine informat: „Barabulă, domnule. El e. Florea e numele lui de buletin. Barabulă e porecla. A făcut pârnaie. A intrat și la mine în casă și a furat. De trei luni a fost eliberat de la închisoarea din Vaslui.”

C.T. STURZU