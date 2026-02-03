SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

VIDEO. Casă mistuită de flăcări în municipiul Pașcani

de Popa Denisa

O locuință a fost cuprinsă de flăcări în municipiul Pașcani, în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, incendiul izbucnind pe strada Fântânele, puțin după miezul nopții.

La fața locului au intervenit de pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, care au mobilizat trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor calificat și un echipaj de primă intervenție. La sosirea acestora, incendiul se manifesta violent, fiind generalizat atât la nivelul locuinței, cât și al unei anexe gospodărești, existând risc major de propagare către construcțiile din apropiere.

Intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, însă pagubele materiale sunt însemnate. Au ars o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, acoperișul locuinței pe o suprafață similară, mobilierul din interior, instalația electrică, precum și mai multe elemente de tâmplărie.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, în urma cercetărilor efectuate la fața locului.

Video: ISU Iași

Autor:

Popa Denisa

