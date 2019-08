Cea de-a 110-a casă de tip familial dezvoltată de Hope and Homes for Children a fost inaugurată astăzi, 27 august, la Roznov, în prezența oficialilor HHC și a partenerilor săi, a președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, și a directorului Cristina Păvăluță, de la Direcția Generală pentru Protecția Copilului Neamț. Este a doua casă de tip familial dezvoltată de Hope and Homes for Children în procesul de închidere a Centrului de Plasament ”Elena Doamna”, în cadrul unui parteneriat început în urmă cu cinci ani cu DGASPC Neamț.

Casa Felix găzduiește 12 copii, cărora li se oferă ”un mediu cât mai apropiat de cel familial, în care se bucură de găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”.

Anamaria Vid-Pop, din partea Hope and Homes for Children, explică: ”Sunt aici, în fața dvs., pentru a marca și ne a bucura, împreună, de o nouă intrare în normalitate pentru încă un grup de 12 de copii și tineri din centrul de plasament Elena Doamna, din Piatra Neamț. De ce spun normalitate? Pentru că, așa cum știm, e normal și firesc ca fiecare copil din lumea aceasta să crească într-o familie sau întru-un mediu cât mai apropiat de cel familial. Normalitate nu s-ar putea întâmpla fără partenerii noștri cărora le mulțumesc. Fondurile pentru casa Felix au fost adunate în cadrul «Construiește o casă, dăruiește o acasă!», derulată de Holcim România, în beneficiul Hope and Homes for Children. Mulțumim Holcim România! Mulțumim Jysk România pentru decorarea casei, Consiliului Județean Neamț și DGASPC Neamț!”.

”Este a doua casă, din cele patru care fac obiectul convenției de colaborare încheiat HHC România, Consiliul Județean Neamț și DGASPC Neamț. În această casă, sunt 12 copii fericiți într-un stabiliment în care oferim servicii de înaltă calitate. Pot spune că obiectul nostru, acela de a oferi un cadru și un mediu de viață ca acești copii să se poată dezvolta cât mai armonios, începe să prindă contur. Mă bucur că am reușit să dăm în folosință cea de-a doua casă – următoarele vor fi în Săvinești și Târgu Neamț, sperăm să reușim până la sfârșitul anului viitor -, deci încă 45 de copii vor beneficia de aceleași condiții. Vreau să mulțumesc și eu HHC România, finanțatorilor și Consiliului Județean!”, a declarat Cristina Păvăluță, directorul DGASPC Neamț.

”Parteneriatul pe care Consiliul Județean Neamț îl are cu HHC România continuă”, a anunțat Ionel Arsene, președintele CJ Neamț. ”Vreau, în primul rând, să vă felicit și să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți cu acești copii minunați! După cum a spus și doamna Păvăluță, este al doilea proiect pe care îl finalizăm și sper să continuăm împreună, pentru mai multe proiecte. CJ va susține astfel de inițiative, pentru că una din obligațiile noastre este susținem proiecte prin care copiii instituționalizați să aibă parte de condiții ca acasă. Și ceea ce vedeți astăzi, aici, eu zic că poate aduce normalitate în viața copiilor din instituțiile de ocrotire”, a adăugat șeful CJ.

”Suntem onorați că am putut face din acest proiect și că am făcut posibilă reamenajarea acestei case, care a devenit un cămin pentru copii”, a precizat Alina Cristea, din partea Holcim România. ”A fost un efort la care imediat lumea s-a pliat. Este foarte important pentru noi să contribuim la dezvoltarea tinerilor și acesta este un proiect care vorbește atât pentru noi, cât și pentru ei. Este important ca ei să trăiască în condiții civilizate, în secolul XXI, și să aibă perspective, să poată învăța și să poată merge mai departe în viață. Când am venit, am primit acest mesaj de la copii: «Suntem foarte mulțumiți pentru că ne-ați găzduit, pentru o casă nouă, pentru gândurile frumoase venite de la dumneavoastră». Și eu vă mulțumesc, copii! Și mulțumesc celor care ați contribuit la acest proiect minunat!”, a adăugat aceasta.

GALERIE FOTO: