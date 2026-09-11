Casa de Pensii are un nou portal – ce informații pot afla pensionarii și oamenii muncii

O nouă platformă informatică a fost lansată de Casa Națională de Pensii Publice. Portalul urmărește facilitarea accesului la serviciile oferite de instituție și reunește informații din domeniul pensiilor publice și al asigurărilor sociale. „Noul portal reunește, într-un singur loc, informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale, oferind utilizatorilor o experiență digitală mai simplă și mai eficientă”, anunță CNPP.

Utilizatorii pot găsi rapid ceea ce îi interesează fiind mai puține categorii în meniul principal, dar platforma are și o structură mai clară și mai intuitivă. „Unul dintre cele mai importante puncte de acces este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii. Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale”, arată sursa citată.

A fost simplificată procedura de creare a unui cont SPV. Două dintre cele trei modalități de înregistrare sunt complet digitale, fără necesitatea prezenței fizice la sediul instituției. Printre acestea se numără autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică. Prin SPV, utilizatorii pot consulta o serie de informații și documente de interes, printre care: stagiile de cotizare; contribuțiile virate la Pilonul II; decizia de pensionare; talonul de pensie în format electronic – e-Talon.

Cei aflați încă în câmpul muncii au la dispoziție un modul pentru simularea drepturilor de pensie. Acest lucru oferă informații orientative referitoare la drepturile de pensie și data la care pot fi solicitate. Platformă oferă acces rapid la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale, precum și la formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice.

„Pentru o experiență cât mai simplă, noul portal pune la dispoziție un motor de căutare performant, care permite identificarea rapidă a informațiilor din întregul portal sau din anumite secțiuni. Conținutul este prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale Spațiului Privat Virtual. Platforma este optimizată pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil și respectă cerințele actuale de accesibilitate, pentru ca serviciile să poată fi utilizate cât mai ușor de către toți cetățenii”, conform CNPP. Principalul beneficiu al noii platforme este că simplifică accesul la informații, documente și servicii și reduce nevoia deplasărilor la sediile instituției.

FOTO Facebook CNPP